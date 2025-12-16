Британія виділить 600 млн фунтів на посилення ППО України

Велика Британія спрямує 600 млн фунтів стерлінгів, що перевищує 800 млн доларів, на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у вівторок, 16 грудня. Повідомляє Forbes.

За словами очільника британського оборонного відомства, першочерговим завданням є захист українського цивільного населення впродовж зимового періоду.

📢 «Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів», – заявив Гілі.

Він уточнив, що фінансування передбачає постачання тисяч засобів ППО, зокрема ракет та автоматизованих турелей для знищення ударних безпілотників. Поставки вже розпочалися і триватимуть упродовж 2026 року.

Крім того, міністр оборони Великої Британії анонсував запуск виробництва дронів-перехоплювачів Project Octopus на британських підприємствах. Очікується, що тисячі таких безпілотників щомісяця передаватимуться Україні.

☝️ Нагадаємо, 11 вересня Україна та Велика Британія підписали угоду про спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Першим проєктом став удосконалений безпілотник Project OCTOPUS, вартість якого становить менше 10% від ціни російського ударного дрона типу «Shahed».

Раніше також повідомлялося, що Британія планує виготовити для України тисячі далекобійних ударних безпілотників.