Британія терміново передала Україні сотні ракет

Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет LMM для посилення системи протиповітряної оборони. Як повідомив британський уряд у п’ятницю, 10 жовтня, постачання відбулося на п’ять місяців раніше запланованого графіка.

📢 «Ми посилюємо своє непохитне зобов’язання допомогти Україні захиститися від незаконного вторгнення росії. Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України — більше, ніж будь-коли раніше. Для мене було честю очолити цю торговельну делегацію до Києва», — заявив заступник міністра оборони з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард.

Йдеться про легкі багатоцільові ракети LMM (Lightweight Multirole Missile), які Збройні сили України використовують вже понад три роки. Ракети виготовляються на підприємстві у Белфасті, де реалізація цього контракту сприяла створенню понад 200 додаткових робочих місць.

☝️ У британському Міноборони уточнили, що цього тижня Київ відвідала торговельна делегація Сполученого Королівства, яка обговорила з українською стороною подальше зміцнення оборонної співпраці.

👉 Нагадаємо, ще у березні 2025 року повідомлялося, що Лондон планує передати Україні п’ять тисяч ракет LMM для боротьби з ворожими дронами типу «Шахед». Тоді йшлося також про постачання пускових установок до цих систем.

Згодом Київ і Лондон підписали офіційну угоду про передачу ракет LMM, розроблених компанією Thales. Цей контракт фінансується гарантією на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів із терміном дії 19 років.