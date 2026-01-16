П’ятниця, 16 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Британія додатково спрямовує £20 млн на енергобезпеку України

Денис Молотов
Британія додатково спрямовує £20 млн на енергобезпеку України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 26,7 мільйона доларів США) на підтримку енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться в офіційній заяві уряду Сполученого Королівства, оприлюдненій у п’ятницю, 16 січня.

☝️ У повідомленні наголошується, що рішення ухвалене на тлі першої річниці історичного сторічного партнерства між Великою Британією та Україною.

📢 У британському уряді зазначили, що в умовах сильних морозів «сотні тисяч українців, включно з дітьми та школами, залишилися без опалення та електропостачання» внаслідок постійних російських ударів по енергетичному сектору.

Нова фінансова підтримка, за даними Лондона, покликана допомогти задовольнити нагальні потреби в забезпеченні теплом і електроенергією мільйонів родин, дітей та людей похилого віку після того, як шостий президент України Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан у зв’язку з тривалими атаками на енергетичну систему України.

📌 Виділені кошти спрямують на:

— ремонт та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів;
— захист критичної інфраструктури;
— виробництво енергоресурсів по всій території України,
щоб забезпечити безперебійну роботу життєво важливих об’єктів у складних зимових умовах.

Окрім цього, Велика Британія оголосила про розширення програми «побратимства шкіл», яка вже охоплює близько 54 тисяч учнів з обох країн. Програма спрямована на розвиток довгострокових освітніх зв’язків між Україною та Великою Британією. Протягом наступних трьох років до ініціативи планують долучити ще 300 навчальних закладів.

🔎 Нагадаємо, раніше Україна та Велика Британія підписали «дорожню карту» в межах угоди про сторічне партнерство в оборонній сфері. А 15 жовтня 2025 року офіційно набула чинності угода про столітнє партнерство між двома державами. Це стало історичним кроком у зміцненні стратегічної співпраці, політичної довіри та союзницьких відносин між Києвом і Лондоном.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ексначальниці залізничної станції на Луганщині оголошено вирок за співпрацю з рф

КРИМІНАЛ

Викрито масштабну схему розкрадання газу в Сумах і на Вінниччині

КРИМІНАЛ

На фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, 22 атаки відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

ВАЖЛИВО

Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

ВІЙНА

2 мільйони українців розшукує Міноборони – Федоров

ВЛАДА

Фейк: Українці планують 18 січня «вийти на Майдан» проти ТЦК

СТОПФЕЙК

росія вдарила балістичною ракетою по порту на Одещині

ВІЙНА

Критична інфраструктура Житомирщини знову під ударом рф

ВІЙНА

Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський збирав нараду

ВЛАДА

Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

ПОДІЇ

Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

ВАЖЛИВО

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ