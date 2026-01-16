Британія додатково спрямовує £20 млн на енергобезпеку України

Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 26,7 мільйона доларів США) на підтримку енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться в офіційній заяві уряду Сполученого Королівства, оприлюдненій у п’ятницю, 16 січня.

☝️ У повідомленні наголошується, що рішення ухвалене на тлі першої річниці історичного сторічного партнерства між Великою Британією та Україною.

📢 У британському уряді зазначили, що в умовах сильних морозів «сотні тисяч українців, включно з дітьми та школами, залишилися без опалення та електропостачання» внаслідок постійних російських ударів по енергетичному сектору.

Нова фінансова підтримка, за даними Лондона, покликана допомогти задовольнити нагальні потреби в забезпеченні теплом і електроенергією мільйонів родин, дітей та людей похилого віку після того, як шостий президент України Володимир Зеленський оголосив надзвичайний стан у зв’язку з тривалими атаками на енергетичну систему України.

📌 Виділені кошти спрямують на:

— ремонт та відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів;

— захист критичної інфраструктури;

— виробництво енергоресурсів по всій території України,

щоб забезпечити безперебійну роботу життєво важливих об’єктів у складних зимових умовах.

Окрім цього, Велика Британія оголосила про розширення програми «побратимства шкіл», яка вже охоплює близько 54 тисяч учнів з обох країн. Програма спрямована на розвиток довгострокових освітніх зв’язків між Україною та Великою Британією. Протягом наступних трьох років до ініціативи планують долучити ще 300 навчальних закладів.

🔎 Нагадаємо, раніше Україна та Велика Британія підписали «дорожню карту» в межах угоди про сторічне партнерство в оборонній сфері. А 15 жовтня 2025 року офіційно набула чинності угода про столітнє партнерство між двома державами. Це стало історичним кроком у зміцненні стратегічної співпраці, політичної довіри та союзницьких відносин між Києвом і Лондоном.