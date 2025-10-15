Сторічна угода між Україною та Великою Британією офіційно вступила в силу

Угода про сторічне партнерство між Україною та Британією офіційно вступила в дію. Про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває з робочим візитом у Лондоні.

Він передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії, серу Ліндсі Гойлу, текст угоди про сторічне партнерство, український закон про її ратифікацію та офіційну ноту про початок її чинності.

📢 «Сьогодні у Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це — історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами», — заявив Стефанчук.

☝️ За його словами, Україна та Велика Британія вже мають глибоку співпрацю, тому нова угода не започатковує, а поглиблює партнерство.

📢 «Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Це угода про довіру. Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю», — підкреслив спікер парламенту.

👉 Нагадаємо, Шостий президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали 100-річну угоду.

17 вересня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ передбачає довгострокову співпрацю між двома державами в політичній, оборонній, економічній та гуманітарній сферах.