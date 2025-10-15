Середа, 15 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Сторічна угода між Україною та Великою Британією офіційно вступила в силу

Денис Молотов
Денис Молотов
Сторічна угода між Україною та Великою Британією офіційно вступила в силу

Угода про сторічне партнерство між Україною та Британією офіційно вступила в дію. Про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває з робочим візитом у Лондоні.

Він передав спікеру Палати громад парламенту Великої Британії, серу Ліндсі Гойлу, текст угоди про сторічне партнерство, український закон про її ратифікацію та офіційну ноту про початок її чинності.

📢 «Сьогодні у Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це — історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами», — заявив Стефанчук.

☝️ За його словами, Україна та Велика Британія вже мають глибоку співпрацю, тому нова угода не започатковує, а поглиблює партнерство.

📢 «Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Це угода про довіру. Про союз двох націй, об’єднаних спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичною справедливістю», — підкреслив спікер парламенту.

👉 Нагадаємо, Шостий президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали 100-річну угоду.

17 вересня Верховна Рада України ратифікувала Угоду про сторічне партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ передбачає довгострокову співпрацю між двома державами в політичній, оборонній, економічній та гуманітарній сферах.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В Україні відкрили понад 47 тисяч справ за порушення військового обліку

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф

ВІЙНА

Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні почав роботу в Харкові

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп очікує на переговори між Україною та росією

ВАЖЛИВО

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

КРИМІНАЛ

Трамп звинуватив Іспанію у «нечесності» щодо союзників по НАТО

ПОЛІТИКА

Вибух ракети під москвою: горить об’єкт роскосмосу

ПОДІЇ

Військові у М’янми вбили протестувальників

ПОДІЇ

До України надійдуть системи ППО профінансовані активами рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Міноборони не отримує жодних знімків з «народного супутника»

СТОПФЕЙК

Ударів по росії буде більше: далекобійна зброя наближує мир

ВАЖЛИВО

В НАТО повідомили масштаби втрат росії у війні

ВАЖЛИВО

Громади Луганщини підняли питання вирішення житлових прав ВПО

ЛУГАНЩИНА

США допомагають Україні з ударами по об’єктах рф – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"