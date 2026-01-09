П’ятниця, 9 Січня, 2026
Україна та Британія поглиблюють оборонну співпрацю

Денис Молотов
Україна та Британія поглиблюють оборонну співпрацю
Фото: Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Про це Шмигаль повідомив 9 січня у своєму Telegram.

☝️ За його словами, документ закріплює оборонну співпрацю України та Великої Британії у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів.

📄 «Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією», – зазначив Шмигаль та подякував британському міністру за візит до Києва.

Під час зустрічі міністр оборони України разом із представниками розвідки та Генерального штабу ЗСУ поінформував британську сторону про наслідки масованого комбінованого російського удару, здійсненого вночі.

🔰 «Посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами до цих систем – ключовий пріоритет. Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення наших спроможностей відбивати російський терор», – наголосив Шмигаль.

🚀 За його словами, з лютого Україна виходить на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць.

🤝 Окремо сторони обговорили:
  • — можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння;
  • — перспективи локалізації виробництва літаків Gripen, які містять технології британських компаній;
  • посилення захисту українського моря;
  • — підготовку до наступного засідання формату «Рамштайн», запланованого на лютий.

📌 Нагадаємо, 15 жовтня 2025 року набула чинності Угода про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Вона стала історичним кроком у зміцненні політичної довіри, стратегічного партнерства та довгострокової співпраці між державами.

