Угорщина планує сформувати проросійський альянс у ЄС

Угорщина готується до створення нового політичного альянсу всередині Євросоюзу разом із Чехією та Словаччиною. За словами Балажа Орбана, головного радника прем’єр-міністра Віктора Орбана, мета цієї ініціативи — сформувати в ЄС блок країн, які скептично ставляться до підтримки України. Про це він повідомив у коментарі для Politico.

☝️ Радник зазначив, що угорський уряд планує посилити співпрацю з Андреєм Бабішем — лідером правопопулістської партії, яка нещодавно здобула перемогу на виборах у Чехії, а також зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

📢 «Думаю, це станеться — і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи — так ми змогли чинити опір», — заявив Орбан, коментуючи можливість утворення спільного блоку скептичних до України держав у Європейській раді.

Метою такого союзу стане координація позицій перед зустрічами лідерів ЄС і проведення спільних консультацій напередодні самітів — зокрема щодо питань надання допомоги Україні.

Політик нагадав про досвід Вишеградської четвірки (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща), яка у 2015 році активно співпрацювала під час міграційної кризи. Тоді при владі у Варшаві перебувала євроскептична партія Право і справедливість, а прем’єр Матеуш Моравецький відігравав ключову роль у спільній політиці регіону.

Вишеградська група виступала за посилення зовнішніх кордонів ЄС, просування «традиційних цінностей» і протидію обов’язковому розподілу мігрантів між країнами.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну цей союз фактично розпався. Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина зберегла проросійський курс.

Тепер, за словами Орбана, на зміну колишній Вишеградській четвірці може прийти «Вишеградська трійка». Без Польщі, яка під керівництвом Дональда Туска активно підтримує Київ.

Фіцо та Бабіш, навпаки, поділяють позицію Будапешта, закликаючи до діалогу з москвою замість подальшого посилення санкцій. Утім, наразі Фіцо не координує політику з Угорщиною, а Бабіш ще не сформував новий уряд.

📌 Раніше Віктор Орбан заявив, що мирна угода між росією та Україною буде підписана в Будапешті. За його словами, проведення Будапештського мирного саміту «вже є вирішеним ділом», однак конкретних дат прем’єр не назвав.