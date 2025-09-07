Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

Біловодська селищна військова адміністрація повідомила про можливість отримати безкоштовні ліки та медичні послуги у Біловодській амбулаторії №1, яка працює в місті Рівне. Про це йдеться на офіційному сайті Біловодської СВА.

Для декларантів Центру підготовлено спеціальний перелік ліків та окулярів, ознайомитися з яким можна в інфографіці чи за посиланням на офіційному сайті.

💊 Окремо зазначено, що препарати «Метформін» і «Глібенкламід», а також визначені види тестів можна отримати безоплатно всім громадянам, незалежно від соціальної категорії. Препарати надаються виключно за особистої присутності заявника та за наявності необхідних медичних документів — рецепту, направлення від лікаря або медичної картки.

Для отримання ліків потрібно пред’явити:

✔️ документ, що посвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження);

✔️ довідку про взяття на облік платника податків (ідентифікаційний номер);

✔️ довідку внутрішньо переміщеної особи.

Адреса амбулаторії: м. Рівне, вул. Дворецька, 48. ☎️ Для довідок і запису можна звертатися за телефоном: 063-336-26-83.

👉 Графік прийому лікарів у вересні 2025 року:

👨‍⚕️ Чумак Олег Іванович – лікар загальної практики – сімейний лікар, отоларинголог:

середа: 13:00 — 16:00 (вул. Дворецька, 48);

субота: 9:00 — 12:00 (вул. Дворецька, 48);

вівторок: 9:00 — 12:00 (вул. Гайдамацька, 2-В, хаб «Біловодщина незламна»).

👩‍⚕️ Авільцева Анастасія Андріївна – лікар загальної практики – сімейний лікар:

понеділок-п’ятниця: 09:00 — 17:00 (вул. Дворецька, 48).

👩‍⚕️ Саламадзе Ольга Олександрівна – лікар-терапевт, ендокринолог:

п’ятниця: 13:00 — 16:00 (вул. Гайдамацька, 2-В, хаб «Біловодщина незламна»).

🧾 Медичні послуги та видача гуманітарних препаратів доступні з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 за адресою вул. Дворецька, 48.

☎️ Для консультацій та запису діє єдиний номер: 063-336-26-83. Додаткову інформацію можна знайти на 👉 офіційному сайті адміністрації.

☝️ Також нагадаємо, що по 2,5 тисячі гривень на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада у новому навчальному році.