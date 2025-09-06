Субота, 6 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Сіверськодонецька громада надасть грошову допомогу родинам школярів у новому навчальному році

По 2,5 тисячі гривень на кожну дитину виплачуватиме Сіверськодонецька громада у новому навчальному році. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 6 вересня.

Родини з дітьми отримають грошову підтримку, яка буде нараховуватися у рамках місцевої програми. За словами представників обласної влади, кошти виділяються для забезпечення потреб школярів та допомоги найбільш вразливим категоріям населення.

Виплати призначатимуться на такі категорії дітей:
  • школярі, які здобувають освіту у закладах загальної середньої освіти громади та проживають на підконтрольній Україні території;
  • діти з багатодітних родин, що навчаються у школах громади або за місцем фактичного проживання;
  • діти загиблих Захисників і Захисниць України. Вони мають відвідувати школи громади або навчатися за місцем проживання;
  • діти Захисників і Захисниць, які у період впровадження воєнного стану в Україні отримали поранення або внаслідок поранення набули статусу особи з інвалідністю. Діти мають здобувати освіту у школах громади або за місцем фактичного проживання.

☝️ Грошова підтримка здійснюється коштом коштів місцевого бюджету. Вона надається у межах виконання заходів Комплексної цільової програми громади «Турбота» на 2025 рік.

У громаді наголошують, що ця допомога є не лише фінансовим внеском, а й важливим символом підтримки тих, хто потребує особливої уваги у складних умовах воєнного часу.

📞 Для отримання додаткової інформації мешканці можуть звертатися за телефоном: 093 415 08 55.

☝️ Також нагадаємо, що до Дня знань родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Білолуцької селищної територіальної громади, які виховують дітей шкільного віку, отримали матеріальну допомогу для придбання шкільного приладдя

ПОГОДА

