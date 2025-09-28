Бєлгород на росії залишився без світла і води – ЗМІ

Ввечері 28 вересня пролунали вибухи у Бєлгороді на росії, внаслідок яких у місті та прилеглих населених пунктах виникли серйозні перебої з електропостачанням. Про це повідомили російські Telegram-канали, зокрема Astra.

За словами очевидців, мешканці почули щонайменше п’ять сильних вибухів у районі місцевої ТЕЦ. Унаслідок обстрілу частина Бєлгорода залишилась без електро- та водопостачання, у деяких районах перестали працювати світлофори й вуличне освітлення.

☝️ Удар по Бєлгородській ТЕЦ підтвердили також українські OSINT-ресурси. Крім того, під пошкодження потрапила електропідстанція Луч, що спричинило додаткові проблеми з подачею електроенергії.

📢 «Через вибухи у Бєлгороді та навколишніх селах зафіксовано перебої з електропостачанням», — пишуть місцеві ресурси.

☝️ Нагадаємо, 22 вересня в центрі Бєлгорода дрон вибухнув біля будівлі державної адміністрації. Тоді постраждали двоє росіян.

👉 Раніше стало відомо, що У Татарстані, який посідає друге місце серед регіонів рф за кількістю загиблих рашистів на війні проти України, міністру праці та соцзахисту призначили сьомого помічника. Ним став учасник загарбницької війни проти України расим баксиков.