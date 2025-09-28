У Татарстані, який посідає друге місце серед регіонів рф за кількістю загиблих рашистів на війні проти України, міністру праці та соцзахисту призначили сьомого помічника. Ним став учасник загарбницької війни проти України расим баксиков, якому диктатор владімір путін раніше надав звання так званого «героя росії». Про це повідомило видання TMT.

📢 «расим рашидович баксиков, удостоєний найвищої державної нагороди за проявлену мужність і героїзм, тепер направить свої сили, досвід і лідерські якості на вирішення соціальних завдань і підтримку громадян нашої республіки», – заявила міністр ельміра заріпова.

☝️ Новий «посадовець» очолить відділ соціальних гарантій для учасників війни та їхніх сімей, а також займатиметься взаємодією з громадськими організаціями та народонаселенням. Указ про створення додаткової посади під баксикова підписав глава Татарстану рустам мінніханов.

36-річний баксиков торік став членом Державної ради Татарстану та обійняв посаду заступника голови комітету з законності та правопорядку. Його попередні повноваження офіційно припинили у четвер.

👉 Нагадаємо, раніше у російському місті Ставропіллі внаслідок нічної «бавовни» загинув заступник мера заур гурциєв, який також воював проти України.

✅ Також раніше на росії остаточно помер відомий турбо – пропагандист тигран кеосаян, йому було 59 років.