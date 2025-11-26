Середа, 26 Листопада, 2025
Безбар’єрний простір: у Луганській ОВА провели чергове засідання робочої групи

Денис Молотов
У Луганській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання робочої групи, присвячене реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Про проведення зустрічі повідомила Луганська ОВА у середу, 26 листопада.

Під час обговорення учасники розглянули комплекс зі 119 заходів, які Луганська ОДА повинна забезпечити до завершення поточного року в рамках Плану реалізації Стратегії на 2025–2026 роки.

Керівники структурних підрозділів поінформували про темпи виконання завдань, зосередившись на питаннях доступності адміністративних послуг, розвитку інклюзивної соціальної інфраструктури, розширенні цифрових сервісів, а також покращенні умов у сферах освіти та медицини. Окремо йшлося про посилення залучення громадськості до формування безбар’єрного простору.

За підсумками дискусії члени робочої групи визначили додаткові доручення для повного й своєчасного виконання передбачених заходів. Особливу увагу приділили напрямам, які потребують тісної міжвідомчої взаємодії та координації з громадами області.

Луганська облдержадміністрація підкреслює, що створення безбар’єрного простору є одним із ключових напрямів регіональної політики. Йдеться про забезпечення рівних можливостей для всіх громадян. Включно з маломобільними групами населення, внутрішньо переміщеними особами та людьми, які потребують додаткової підтримки.

Робота над втіленням Національної стратегії триватиме й надалі, а прогрес у виконанні заходів буде перебувати під постійним моніторингом.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській області офіційно розпочалась акція «16 днів проти гендерного насильства». Захід ініційовано обласною координаційною радою з питань сім’ї та гендерної рівності.

