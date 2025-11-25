Стартувала акція «16 днів проти гендерного насильства» – Луганська ОВА

У Луганській області офіційно розпочалась акція «16 днів проти гендерного насильства», ініційована обласною координаційною радою з питань сім’ї та гендерної рівності. Про початок кампанії повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 25 листопада.

Ініціатива стала черговим кроком, спрямованим на привернення уваги до проблеми гендерного насильства, яка у воєнних умовах набуває особливої гостроти.

Під час засідання Координаційної ради учасники наголосили, що війна різко погіршила ситуацію, адже значно збільшила кількість випадків агресії в сім’ях. Це, як зазначили в ОВА, підтверджують показники звернень, які надходять до поліції та офісу омбудсмена. Заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська підкреслила важливість проведення загальноукраїнської акції та нагадала членам Ради про її ключове завдання. Вона звернулася до присутніх зі словами:

📢 «Внаслідок війни спостерігається посилення насильства, зокрема домашнього, що підтверджується статистикою звернень до омбудсмена та поліції. Мета акції “16 днів проти гендерного насильства” — не просто нагадати суспільству про цю проблему, а й спонукати його до активних дій, спрямованих на посилення захисту постраждалих, особливо дітей, створення нових механізмів реагування на це ганебне явище».

✅ У межах засідання члени Ради заслухали низку звітів, що стосуються реалізації регіональної політики у сфері підтримки дітей

Представники Департаменту освіти і науки, а також Служби у справах дітей доповіли про роботу відповідних служб в умовах воєнного стану. Окремо було проаналізовано інформацію від управління превентивної діяльності ГУНП Луганської області щодо втілення заходів з протидії насильству та жорстокому поводженню з неповнолітніми.

✅Особливу увагу учасники засідання приділили питанню соціальної підтримки ветеранів війни й членів їхніх родин

Упродовж дискусії наголошували, що наявність бойового чи травматичного досвіду часто стає причиною психологічної напруги та підвищеного рівня агресії, тому підтримка цієї категорії громадян є одним із ключових інструментів запобігання новим випадкам гендерного насильства в громадах.

🏠 Як повідомили у Луганській ОВА, громади області ухвалили сім програм, спрямованих на надання допомоги громадянам, які потребують житла. Ще три програми перебувають у процесі розробки. Серед ухвалених рішень — механізми компенсації частини першого внеску за іпотечними кредитами. Зокрема, Біловодська СВА вирішила компенсувати 50 тисяч гривень за першим внеском у межах програми «єОселя». Кремінська, Сіверськодонецька, Гірська міські військові адміністрації та Новоайдарська СВА також передбачили фінансування частини початкового платежу за умовами тієї ж програми. Лисичанська МВА затвердила виплату у розмірі 30% першого внеску, проте не більше 180 тисяч гривень. А Щастинська МВА компенсує половину початкового внеску.

Окремо в адміністрації повідомили про дію Обласної цільової програми житлового кредитування внутрішньо переміщених осіб та їхніх родин на 2025–2026 роки. За цією програмою 49 громадян, щодо яких підтверджено факт позбавлення свободи внаслідок агресії російської федерації, отримають право на погашення 99,5% основної суми кредитних зобов’язань за рахунок обласного бюджету. Кошти буде спрямовано через механізми Держмолодьжитла, що має значно полегшити доступ таких осіб до житла та зменшити фінансовий тиск на родини.

У Луганській ОВА наголосили, що всі зазначені заходи спрямовані на стабілізацію ситуації в громадах, зниження соціальної напруги та формування ефективних інструментів попередження гендерного насильства, яке посилюється в умовах війни.

