Неділя, 14 Грудня, 2025
Берлін перекине війська до Польщі для посилення захисту від рф

Денис Молотов
Німеччина перекидає своїх військовослужбовців для посилення східного кордону Польщі з Білоруссю та росією. Місія стартує у квітні 2026 року і триватиме до кінця 2027 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника Міністерства оборони ФРН.

Зазначається, що німецький контингент зосередиться переважно на інженерних роботах. Йдеться, зокрема, про будівництво оборонних позицій, риття окопів, встановлення колючого дроту, а також зведення протитанкових загороджень уздовж східного рубежу.

Місія проходитиме в межах програми «Східний щит», яку Варшава оголосила минулого року з метою посилення безпеки на кордонах із росією та Білоруссю.

Нагадаємо, на початку листопада Польща розпочала спорудження фортифікацій у рамках масштабного проєкту «Східний щит». Спочатку укріплення зводяться саме на напрямках, що межують із рф та Білоруссю.

Згідно з планами польської влади, до 2028 року має бути побудовано близько 700 кілометрів укріплень. Проєкт передбачає створення систем виявлення та оповіщення, передових баз, логістичних вузлів, а також засобів протидії безпілотникам. Загальна вартість програми оцінюється у 10 млрд злотих (приблизно 2,5 млрд доларів).

Також повідомлялося, що у 2025 році Польща планує виділити на оборону рекордний бюджет — 186,6 млрд злотих (майже 48 млрд доларів).

👉 Раніше стало відомо, що у Варшаві починають наступний стратегічний етап модернізації флоту. Він передбачає придбання трьох шведських субмарин.

