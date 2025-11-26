Польща закупить у Швеції три підводні човни A26 Blekinge

У Варшаві починають наступний стратегічний етап модернізації флоту, який передбачає придбання трьох шведських субмарин. Як повідомив на пресконференції 26 листопада віцепрем’єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, уряд РП ухвалив рішення обрати Королівство Швецію партнером у межах програми Orka (Косатка). Про це інформує видання «Укрінформ».

📢 «Сьогодні Рада міністрів прийняла рішення про обрання партнера — Королівства Швеція — для купівлі, виробництва й отримання підводних човнів», — наголосив міністр.

За словами Косіняк-Камиша, на тендер надійшли пропозиції від шести держав, і спеціальна міжвідомча комісія провела детальний аналіз кожної з них. У результаті було обрано Швецію, яка презентувала проєкт субмарин A26 Blekinge — сучасних човнів, оптимізованих для умов Балтійського моря.

Окрім постачання човнів, шведська пропозиція включає інвестиційні зобов’язання: зокрема, облаштування на польських суднобудівних підприємствах технічної інфраструктури, необхідної для подальшого ремонту та обслуговування A26. Також Стокгольм погодився на закупівлю частини польського озброєння.

Очікується, що вже з 2027 року польські екіпажі зможуть проходити навчання на сучасній підводній техніці Збройних сил Швеції.

Програма модернізації флоту Orka, яка триває понад десятиліття, передбачає закупівлю трьох субмарин загальною вартістю у кілька мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що Польща уклала контракт із консорціумом PGZ-Narew на суму 5,8 млрд злотих (1,6 млрд доларів) щодо постачання 46 пасивних радарів для систем ППО та ПРО ближнього радіуса дії.

👉 Також нагадаємо, що Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Ради нацбезпеки у Варшаві.