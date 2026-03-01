Бельгія вперше перехопила танкер тіньового флоту рф

Військові Бельгії за підтримки Франції вперше перехопили та взяли під контроль танкер російського тіньового флоту. Судно конвоюють до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

За його словами, операцію під кодовою назвою “Синій порушник” провели протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці разом із представниками оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, який належить до так званого тіньового флоту рф.

📢 «Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота», — зазначив Франкен.

☝️ Таким чином Бельгія вперше здійснила фізичне перехоплення судна, пов’язаного з російськими схемами обходу санкцій.

Нагадаємо, раніше нафтовий танкер Grinch, який також відносять до російського тіньового флоту, залишив французькі води після тритижневого арешту.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше оприлюднило дані про 31 морське судно, задіяне у перевезенні російської нафти та зрідженого газу в межах діяльності тіньового флоту рф.

👉 Також військово-морські сили Франції затримували в Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з росії та підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під фальшивим прапором.