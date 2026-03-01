ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Бельгія вперше перехопила танкер тіньового флоту рф

Денис Молотов
Бельгія вперше перехопила танкер тіньового флоту рф
Фото: x.com/FranckenTheo / 01.03.2026

Військові Бельгії за підтримки Франції вперше перехопили та взяли під контроль танкер російського тіньового флоту. Судно конвоюють до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

За його словами, операцію під кодовою назвою “Синій порушник” провели протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці разом із представниками оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, який належить до так званого тіньового флоту рф.

📢 «Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота», — зазначив Франкен.

☝️ Таким чином Бельгія вперше здійснила фізичне перехоплення судна, пов’язаного з російськими схемами обходу санкцій.

Нагадаємо, раніше нафтовий танкер Grinch, який також відносять до російського тіньового флоту, залишив французькі води після тритижневого арешту.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше оприлюднило дані про 31 морське судно, задіяне у перевезенні російської нафти та зрідженого газу в межах діяльності тіньового флоту рф.

👉 Також військово-морські сили Франції затримували в Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з росії та підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під фальшивим прапором.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Троїцька громада об’єднала 12 тисяч луганців у п’яти містах України

ЛУГАНЩИНА

Буданов повідомив про можливий новий обмін полоненими з рф

ВЛАДА

Іран підтвердив загибель верховного лідера Хаменеї

ВАЖЛИВО

СБУ та МВС оприлюднили нові деталі затримання зловмисниці, яка вчинила потрійний теракт у Львові

ПОДІЇ

ЗМІ Ізраїлю заявили про ймовірну загибель Алі Хаменеї та генерала КВІР

ВАЖЛИВО

У районах Одеси зафіксовано перебої з водопостачанням

СУСПІЛЬСТВО

Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США

ВАЖЛИВО

Україна отримала демарш від США після удару по нафтотерміналу рф

ВАЖЛИВО

Європарламент підписав кредит Україні на 90 млрд євро

ВАЖЛИВО

США не вдалося змінити текст резолюції ООН про територіальну цілісність України

ВАЖЛИВО

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 235 бойових зіткнень, ворог завдав 68 авіаударів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Маніпуляція: Французький генерал закликав Європу вступити у війну з Росією

СТОПФЕЙК

33,8 млн грн на оздоровлення: понад 1900 дітей Луганщини поїдуть на відпочинок у 2026 році

ЛУГАНЩИНА

Нічна атака по Україні, зафіксовано влучання дронів рф

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип