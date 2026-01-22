Франція затримала в Середземному морі танкер «тіньового флоту» рф

Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з росії та підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під фальшивим прапором. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у четвер, 22 січня.
За словами глави держави, операція із затримання судна була проведена за підтримки кількох союзників Франції та у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права.
📢 «Операція проводилася у відкритих водах в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників. Вона здійснювалася у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права. Відкрито судове розслідування», — написав Макрон.
☝️ Президент Франції наголосив, що Париж і надалі рішуче відстоюватиме міжнародне право та забезпечуватиме ефективне виконання санкційних обмежень.
📢 «Діяльність тіньового флоту рф сприяє фінансуванню загарбницької війни проти України», — підкреслив французький лідер.
Нагадаємо, напередодні в Карибському морі американські військові затримали нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями за незаконне транспортування російської нафти.
Це вже сьоме судно так званого тіньового флоту, затримане за останні тижні.
- Також нещодавно Італія вперше заарештувала судно з тіньового флоту рф. Корабель раніше заходив до порту Новоросійська та здійснював рейси з вимкненим транспондером. На момент арешту судно перевозило чорні метали.
- Американські військові перехопили в Атлантичному океані підсанкційний танкер Bella1.