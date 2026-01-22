Франція затримала в Середземному морі танкер «тіньового флоту» рф

Військово-морські сили Франції затримали в Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з росії та підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під фальшивим прапором. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у четвер, 22 січня.

За словами глави держави, операція із затримання судна була проведена за підтримки кількох союзників Франції та у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права.

📢 «Операція проводилася у відкритих водах в Середземному морі за підтримки кількох наших союзників. Вона здійснювалася у суворій відповідності до Конвенції ООН з морського права. Відкрито судове розслідування», — написав Макрон.

☝️ Президент Франції наголосив, що Париж і надалі рішуче відстоюватиме міжнародне право та забезпечуватиме ефективне виконання санкційних обмежень.

📢 «Діяльність тіньового флоту рф сприяє фінансуванню загарбницької війни проти України», — підкреслив французький лідер.

Нагадаємо, напередодні в Карибському морі американські військові затримали нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями за незаконне транспортування російської нафти.

Це вже сьоме судно так званого тіньового флоту, затримане за останні тижні.