Понеділок, 11 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Азербайджан надає Україні $2 млн після атак рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Азербайджан надає Україні $2 млн після атак рф

Азербайджан ухвалив рішення про виділення Україні двох мільйонів доларів для гуманітарної підтримки енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень через масовані російські удари. Про це йдеться в указі президента Азербайджану Ільхама Алієва, оприлюдненому 11 серпня.

📜 У документі наголошується, що допомога надається з урахуванням принципів гуманізму та відповідно до чинних двосторонніх і багатосторонніх угод, укладених між Баку та Києвом. Фінансування здійснюватиметься з резервного фонду Азербайджану, а отримувачем стане Міністерство енергетики України. Кошти будуть спрямовані на придбання та транспортування електротехнічного обладнання, необхідного для відновлення роботи української енергосистеми.

Уряд Азербайджану підкреслив, що ця допомога є логічним продовженням уже наданих раніше поставок гуманітарних вантажів для українського народу, які країна відправляла неодноразово після початку повномасштабної російської агресії.

Важливим політичним сигналом став і нещодавній телефонний діалог президентів України та Азербайджану. 10 серпня Володимир Зеленський та Ільхам Алієв обговорили ситуацію, що склалася після російського обстрілу нафтобази, яка належить азербайджанській компанії SOCAR. Обидва лідери одностайно засудили цей цілеспрямований удар.

⚠️ Напередодні атаки на SOCAR, минулого тижня, російські війська завдали удару по газотранспортній станції в Орловці Одеської області. Вона розташована поблизу українсько-румунського кордону. Через цей об’єкт в Україну надходив газ із США та Азербайджану, а також здійснювалося транспортування азербайджанського газу до країн Європи.

Реакція Баку на такі дії москви стала жорсткішою. Напередодні у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Азербайджан може зняти чинну заборону на постачання зброї Україні. Як наголошується у цих матеріалах, таке рішення буде розглянуто, якщо російські війська й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, що належать азербайджанським компаніям на території України.

❗ Допомога у $2 млн є не лише гуманітарним жестом, а й сигналом про готовність Азербайджану реагувати на дії росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

ПОЛІТИКА

Понад половина боїв припала на Покровський та Новопавлівський напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції

ПОДІЇ

Зеленський запровадив нові санкції проти росії та пов’язаних із нею компаній

ВЛАДА

Ймовірна донька путіна розповіла про еміграцію

СУСПІЛЬСТВО

В США знову заявили про можливий «обмін територіями» України

ПОЛІТИКА

Четвертий підсанкційний танкер прибув до терміналу СПГ рф

ЕКОНОМІКА

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

Як вибрати пензлі для макіяжу?

СУСПІЛЬСТВО

Чеський режисер привіз трьох прихильників путіна до України для зйомок док. фільму про агресивну війну рф

ПОДІЇ

Іран погрожує зірвати створення нового транзитного маршруту TRIPP

ПОЛІТИКА

Втекти з України в незвичний спосіб чоловіку не вдалось – ДПСУ

КОРДОН

Схвалено першу виплату компенсації за кредитом єОселі у Сіверськодонецькій громаді

ЛУГАНЩИНА

Українцям у Чехії загрожує до п’яти років тюрми за рогатку

КРИМІНАЛ

Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"