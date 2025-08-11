Азербайджан надає Україні $2 млн після атак рф

Азербайджан ухвалив рішення про виділення Україні двох мільйонів доларів для гуманітарної підтримки енергетичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень через масовані російські удари. Про це йдеться в указі президента Азербайджану Ільхама Алієва, оприлюдненому 11 серпня.

📜 У документі наголошується, що допомога надається з урахуванням принципів гуманізму та відповідно до чинних двосторонніх і багатосторонніх угод, укладених між Баку та Києвом. Фінансування здійснюватиметься з резервного фонду Азербайджану, а отримувачем стане Міністерство енергетики України. Кошти будуть спрямовані на придбання та транспортування електротехнічного обладнання, необхідного для відновлення роботи української енергосистеми.

Уряд Азербайджану підкреслив, що ця допомога є логічним продовженням уже наданих раніше поставок гуманітарних вантажів для українського народу, які країна відправляла неодноразово після початку повномасштабної російської агресії.

Важливим політичним сигналом став і нещодавній телефонний діалог президентів України та Азербайджану. 10 серпня Володимир Зеленський та Ільхам Алієв обговорили ситуацію, що склалася після російського обстрілу нафтобази, яка належить азербайджанській компанії SOCAR. Обидва лідери одностайно засудили цей цілеспрямований удар.

⚠️ Напередодні атаки на SOCAR, минулого тижня, російські війська завдали удару по газотранспортній станції в Орловці Одеської області. Вона розташована поблизу українсько-румунського кордону. Через цей об’єкт в Україну надходив газ із США та Азербайджану, а також здійснювалося транспортування азербайджанського газу до країн Європи.

Реакція Баку на такі дії москви стала жорсткішою. Напередодні у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Азербайджан може зняти чинну заборону на постачання зброї Україні. Як наголошується у цих матеріалах, таке рішення буде розглянуто, якщо російські війська й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, що належать азербайджанським компаніям на території України.

❗ Допомога у $2 млн є не лише гуманітарним жестом, а й сигналом про готовність Азербайджану реагувати на дії росії.