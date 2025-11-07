Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія Азербайджану буде модернізована відповідно до стандартів НАТО. Про це він повідомив у четвер, 6 листопада, під час зустрічі з делегацією Альянсу в Баку, передає офіційний сайт президента.

📢 «Ми маємо намір привести нашу армію у відповідність до стандартів НАТО. У цьому процесі Азербайджан тісно співпрацюватиме зі своїм стратегічним союзником — Туреччиною», — наголосив Алієв.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися перспективи співробітництва між Азербайджаном і НАТО, однак деталі домовленостей поки не розголошуються.

Раніше Ільхам Алієв заявляв про настання «етапу миру» у відносинах між Азербайджаном та Вірменією. Він підкреслив, що обидві сторони продемонстрували високий рівень політичної волі до примирення.

Як відомо, 8 серпня президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали в присутності президента США Дональда Трампа спільну декларацію про мирні відносини. Хоча документ не є повноцінним мирним договором, у Європі його розцінили як «важливий крок» на шляху до тривалого миру в регіоні.