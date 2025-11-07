П’ятниця, 7 Листопада, 2025
Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія Азербайджану буде модернізована відповідно до стандартів НАТО. Про це він повідомив у четвер, 6 листопада, під час зустрічі з делегацією Альянсу в Баку, передає офіційний сайт президента.

📢 «Ми маємо намір привести нашу армію у відповідність до стандартів НАТО. У цьому процесі Азербайджан тісно співпрацюватиме зі своїм стратегічним союзником — Туреччиною», — наголосив Алієв.

Зазначається, що під час зустрічі обговорювалися перспективи співробітництва між Азербайджаном і НАТО, однак деталі домовленостей поки не розголошуються.

Раніше Ільхам Алієв заявляв про настання «етапу миру» у відносинах між Азербайджаном та Вірменією. Він підкреслив, що обидві сторони продемонстрували високий рівень політичної волі до примирення.

Як відомо, 8 серпня президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали в присутності президента США Дональда Трампа спільну декларацію про мирні відносини. Хоча документ не є повноцінним мирним договором, у Європі його розцінили як «важливий крок» на шляху до тривалого миру в регіоні.

