Окупанти з дрона атакували маршрутне таксі у Херсоні

Окупаційні російські війська зранку атакували з дрона маршрутне таксі у Херсоні. Наразі відомо про трьох постраждалих, повідомила місцева ОВА в суботу, 21 лютого.

Спочатку стало відомо, що внаслідок скиду вибухівки з БпЛА постраждав 71-річний водій. Він дістав мінно-вибухову травму, акубаротравму та поранення обличчя.

Згодом з’ясувалося, що медична допомога знадобилася ще двом пасажиркам маршрутки. Так, 62-річна жінка дістала вибухову травму, забій та уламкове поранення руки.

У 42-річної жінки діагностували контузію, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

👉 Нагадаємо, вночі росіяни скинули КАБ на Суми. Поранення дістали троє людей, серед них двоє дітей. У місті зафіксовано значні руйнування.

Також уночі ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Постраждали дві людини. Зруйновано щонайменше п’ять приватних будинків, чотириквартирний будинок, кілька гаражів та автомобілів. Пошкоджено ліцей і склади енергетичної компанії.