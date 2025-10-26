Неділя, 26 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

Денис Молотов
Денис Молотов
Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

У Кіровоградській області зіткнулися пасажирський і військовий автобуси, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед них — малолітня дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на територіальне управління ДБР у Миколаївській області.

Аварія сталася 25 жовтня близько 12:45 у селі Підгайці Кропивницького району. На перехресті зіткнулися рейсовий пасажирський автобус і транспорт із військовослужбовцями.

За попередніми даними, водій військового автобуса, що належить одному з РТЦК та СП, виїхав на червоне світло. Унаслідок цього пасажири рейсового автобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості.

📢 «Військовий автобус належить одному з РТЦК та СП… За попередніми даними, водій військового автобуса виїхав на червоне світло світлофора. Внаслідок ДТП пасажири рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості… Водія рейсового автобуса, та двох пасажирів, один з яких малолітня дитина – було госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 ККУпорушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини.

☝️ Нагадаємо, раніше на Сумщині військовослужбовця засудили до семи років за смертельну ДТП, скоєну в стані алкогольного сп’яніння. Також у Закарпатській області жінка за кермом BMW X5 врізалася в контрольно-ревізійний пункт, спричинивши загибель 45-річного прикордонника.

👉 Також раніше у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті у Київському ТЦК. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 115 КК України — «умисне вбивство».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як правильно підібрати розмір шкарпеток: надійна інструкція

СУСПІЛЬСТВО

151 боєзіткнення на фронті в неділю: ворог тисне на різних напрямках

ВІЙНА

росія вперше вдарила по Одещині керованими авіабомбами

ВІЙНА

У Попаснянській громаді стартувала програма підтримки ветеранів для відкриття власного бізнесу

ЛУГАНЩИНА

США призупинили підготовку саміту Трампа і путіна в Будапешті — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Київ після нічної атаки: троє загиблих, понад 30 постраждалих

ВАЖЛИВО

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти росії

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

На Рязанському НПЗ зупинено установку переробки нафти

ВАЖЛИВО

Половина зі 167 боїв – на двох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

ВАЖЛИВО

Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

ПОДІЇ

У ТЦК Києва загинув чоловік: військовий омбудсмен та адвокат зробили заяви

КРИМІНАЛ

Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: половина атак рф була на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Повітряні сили відбили масштабну атаку: збито 58 дронів рф

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"