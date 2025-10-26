Аварія на Кіровоградщині: автобус ТЦК виїхав на червоне світло

У Кіровоградській області зіткнулися пасажирський і військовий автобуси, внаслідок чого постраждали четверо людей, серед них — малолітня дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на територіальне управління ДБР у Миколаївській області.

Аварія сталася 25 жовтня близько 12:45 у селі Підгайці Кропивницького району. На перехресті зіткнулися рейсовий пасажирський автобус і транспорт із військовослужбовцями.

За попередніми даними, водій військового автобуса, що належить одному з РТЦК та СП, виїхав на червоне світло. Унаслідок цього пасажири рейсового автобуса зазнали травм різного ступеня тяжкості.

📢 «Військовий автобус належить одному з РТЦК та СП… За попередніми даними, водій військового автобуса виїхав на червоне світло світлофора. Внаслідок ДТП пасажири рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості… Водія рейсового автобуса, та двох пасажирів, один з яких малолітня дитина – було госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 ККУ — порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної або транспортної машини.

☝️ Нагадаємо, раніше на Сумщині військовослужбовця засудили до семи років за смертельну ДТП, скоєну в стані алкогольного сп’яніння. Також у Закарпатській області жінка за кермом BMW X5 врізалася в контрольно-ревізійний пункт, спричинивши загибель 45-річного прикордонника.

👉 Також раніше у Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті у Київському ТЦК. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 115 КК України — «умисне вбивство».