Атаки рф по Херсону: загиблі, постраждалі та руйнування

Денис Молотов
Наслідки російської атаки на Херсонщині / Херсонська ОВА / 13.02.2026

У Центральному районі Херсона 70-річний чоловік підірвався на російській протипіхотній міні типу «пелюстка». Про це 13 лютого повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок детонації він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Потерпілого госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

📢 «70-річний херсонець наступив на протипіхотну міну “пелюстка”. Внаслідок детонації він дістав уламкові поранення ніг, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», – йдеться в повідомленні.

Також начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 07:00 російські військові обстріляли Антонівку.

Під удар потрапив 65-річний чоловік, який отримав поранення, несумісні з життям.

📢 «Близько 07:00 російські військові обстріляли Антонівку.Під ворожий удар потрапив 65-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться в офіційному повідомленні.

Пізніше стало відомо, що під час ранкового обстрілу в Антонівці загинув інспектор-спеціаліст із громадського порядку КП «Муніципальна варта» Володимир Барановський. Він зазнав смертельних поранень унаслідок ворожої атаки.

🚑 Поранені у Корабельному районі

Близько 10:20 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона.

83-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав:

  • контузію;
  • вибухову та закриту черепно-мозкову травми;
  • уламкові поранення голови та ноги.

Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу.

🏠 Руйнування у Зеленівці

Під обстріл знову потрапила Зеленівка. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки, один із них майже повністю зруйнований. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також пошкоджено газові та електромережі, через що частина мешканців залишилася без базових комунальних послуг.

📌 Попередні атаки

Ситуація в Херсоні залишається напруженою через постійні атаки по цивільній інфраструктурі.

