Атака рф по Житомирщині: загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали

У Житомирській області внаслідок масштабної повітряної атаки рф вночі 23 грудня загинула дитина, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

☝️За оновленою інформацією, у лікарні померла дитина 2021 року народження, яку було госпіталізовано після обстрілу.

📢 «Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті-решт не змогли», — зазначив Бунечко.

За словами очільника ОВА, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях і отримують необхідну медичну допомогу. Загалом наразі підтверджено п’ятьох постраждалих та одного загиблого.

За попередніми даними, вночі на території області зафіксували декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

ДСНС також підтвердила наслідки обстрілів:

📢 «Житомирщина вже другу добу поспіль перебуває під російськими ударами. Постраждали троє людей, з них двоє дітей — 2014 та 2021 року народження. Усіх доставили до медичних закладів. На жаль, одна дитина, 2021 р.н., померла в лікарні», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Також внаслідок обстрілів виникли пожежі у приватному житловому будинку та на території одного з підприємств. Пошкоджено магазин, господарську споруду та кілька приватних осель.

🚒 На місцях ударів працюють рятувальники, медики та сапери ДСНС, які обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами.

