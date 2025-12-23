Вівторок, 23 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атака рф по Житомирщині: загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали

Денис Молотов
Атака рф по Житомирщині: загинула дитина, ще п’ятеро людей постраждали
Фото ДСНС Житомирщини: наслідки російської атки.

У Житомирській області внаслідок масштабної повітряної атаки рф вночі 23 грудня загинула дитина, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

☝️За оновленою інформацією, у лікарні померла дитина 2021 року народження, яку було госпіталізовано після обстрілу.

📢 «Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її врешті-решт не змогли», — зазначив Бунечко.

За словами очільника ОВА, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях і отримують необхідну медичну допомогу. Загалом наразі підтверджено п’ятьох постраждалих та одного загиблого.

За попередніми даними, вночі на території області зафіксували декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

ДСНС також підтвердила наслідки обстрілів:

📢 «Житомирщина вже другу добу поспіль перебуває під російськими ударами. Постраждали троє людей, з них двоє дітей — 2014 та 2021 року народження. Усіх доставили до медичних закладів. На жаль, одна дитина, 2021 р.н., померла в лікарні», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Також внаслідок обстрілів виникли пожежі у приватному житловому будинку та на території одного з підприємств. Пошкоджено магазин, господарську споруду та кілька приватних осель.

🚒 На місцях ударів працюють рятувальники, медики та сапери ДСНС, які обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Роботи ускладнюються постійними повітряними тривогами.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок російської атаки загинула жінка, ще троє людей були травмовані. Також жертва російського обстрілу зафіксована у Хмельницькій області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

За добу зафіксовано 193 бойових зіткнення, росіяни здійснили 74 авіаудари – Генштаб

ВІЙНА

На росії не платять зарплати – розвідка

СУСПІЛЬСТВО

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок – Генштаб

ВІЙНА

Удар КАБами по Запоріжжю: зруйновані будинки, десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

Оборонна політика США на 2026 рік: допомога Україні збережена

ВАЖЛИВО

На фронті 223 бої, найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

“Стоїмо там, де стоїмо” – Зеленський про питання територій у мирній угоді

ПОДІЇ

Відновлено рух поїздів Одеса – Кишинів уперше з 2022 року

ПОДІЇ

Понад 180 тисяч споживачів без світла після нічних ударів рф

ВАЖЛИВО

Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

ВАЖЛИВО

Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

ВАЖЛИВО

Кошти російської війни: ціна агресії для диктатури

ВАЖЛИВО

Військові ТЦК побили поліціянта в Одесі

КРИМІНАЛ

Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу

ПОДІЇ

Одеські школи та дитсадки перевели на змішане навчання через безпекову ситуацію

ОСВІТА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ