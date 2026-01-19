Понеділок, 19 Січня, 2026
Атака рф на енергетику: без світла споживачі в кількох регіонах

Денис Молотов
Атака рф на енергетику: без світла споживачі в кількох регіонах
Фото: попередні атаки рф на енергетичну інфраструктуру Одещини / ДСНС України.

В ніч на понеділок російські агресори здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України. У результаті зафіксовано нові знеструмлення, повідомило «Укренерго» 19 січня.

За офіційною інформацією, без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

📢 В Укренерго зазначили: «Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу».

☝️ Окрім того, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми обстрілами, у частині областей наразі діють аварійні знеструмлення.

Атака рф на енергетику: без світла споживачі в кількох регіонах 01 Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не застосовуються. Скасування аварійних відключень обіцяють одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У Міністерстві енергетики уточнили, що мова йде про кілька областей, однак конкретно назвали Київ, Київську та Одеську області.

Також в Укренерго нагадали, що сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

📌 Нагадаємо: цієї ночі російські війська запустили по Україні 145 дронів різного типу. Сили протиповітряної оборони перехопили 126 безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків у п’яти місцях.

👉 Раніше стало відомо, що перший віце-прем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із правлінням НЕК «Укренерго». Під час наради сторони обговорили ключові завдання для стабілізації роботи енергосистеми України та скорочення тривалості відключень у найбільш проблемних регіонах.

