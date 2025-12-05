П’ятниця, 5 Грудня, 2025
ВІЙНА

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

Денис Молотов
Війська рф вночі здійснили атаку на Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик, є поранені. Про це 5 грудня повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами очільника регіону, на території Синельниківського району російські дрони влучили по Васильківській громаді. У результаті удару загинула 12-річна дитина.

Постраждали також жінка 37 років і 39-річний чоловік. Їм одразу надали необхідну медичну допомогу. Внаслідок пожежі, спричиненої атакою, один приватний будинок був повністю зруйнований, ще один — пошкоджений.

Крім того, упродовж ночі російські війська накривали вогнем Нікопольський район, застосовуючи артилерію та FPV-дрони, а також здійснили обстріл із РСЗВ «Град».

Під удари потрапили Нікополь, Марганецька й Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний чоловік. Пошкоджень зазнали дві приватні оселі, п’ять багатоквартирних будинків і легковий автомобіль.

☝️ Нагадаємо, напередодні шестеро людей постраждали внаслідок ракетної атаки рф по Кривому Рогу, а в Нікополі отримала поранення жінка.

Раніше повідомлялося, що через черговий удар рф по Дніпропетровщині виникли масштабні пожежі, унаслідок яких постраждали двоє місцевих мешканців.

