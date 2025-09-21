38 дітей з Лозно-Олександрівської громади пройшли літнє оздоровлення

У Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що цього літа відпочили та пройшли оздоровлення 38 дітей з Лозно-Олександрівської громади. Захід відбувся завдяки організації відпочинкових програм у різних закладах, серед яких дитячі табори та спеціалізовані санаторії.

Загалом до літніх програм долучилися хлопці та дівчата різного віку. З цієї кількості 17 дітей належать до пільгових категорій, тому для них було забезпечено безкоштовне оздоровлення.

✔️ Для п’ятьох учасників організували поїздку до оздоровчого закладу «Водограй», що функціонує на базі ТзОВ санаторію «Карпатські зорі».

✔️ Ще одна дитина змогла провести канікули у таборі «Гірські пригоди», де для відпочивальників передбачено різноманітні спортивні та розважальні програми.

✔️ Окрема група, що налічувала 30 дітей, мала змогу відпочивати на території літнього табору, облаштованого в хабі при Лозно-Олександрівській селищній військовій адміністрації. Там організатори забезпечили навчальні й культурні заходи, а також ігрові та спортивні активності.

✔️ Крім того, ще двоє дітей пройшли програму в кемпі психологічної підтримки «Маячки». Захід було організовано благодійною організацією «СОС Дитячі Містечка», яка спеціалізується на наданні допомоги дітям і створює умови для їх адаптації в умовах воєнних викликів.

Цього літа кільком десятками дітей із громади вдалося забезпечити повноцінний відпочинок. Організатори відзначають, що подібні заходи сприяють не лише оздоровленню, а й соціальній адаптації дітей, особливо з уразливих категорій.

1 з 3

☝️ Також нагадаємо, що група із 15 дівчат і хлопців перебувала у дитячому таборі «Перлина Донеччини», що розташований у Закарпатській області.