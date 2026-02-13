Адміністрація Трампа витратила понад $40 млн на депортацію 300 мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа витратила понад 40 млн доларів на депортацію близько 300 мігрантів до віддалених держав, із якими вони не мали жодного зв’язку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт демократів Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Згідно з документом, середня вартість однієї такої депортації становила приблизно 133 тис. доларів.

🌍 Найдорожчі напрямки

В окремих випадках витрати були суттєво вищими. Зокрема, для депортацій до Руанди середня сума сягнула близько 1,1 млн доларів на особу. Загалом ця країна прийняла сім депортованих.

Значна частина коштів була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав:

Екваторіальній Гвінеї;

Сальвадору;

Палау;

Есватіні;

Руанді.

Без залучення зовнішніх аудиторів ці країни отримали загалом близько 32 млн доларів.

🧾 Окремі випадки

У звіті наведено конкретні приклади:

Громадянина Мексики депортували до Південного Судану за приблизно 91 тис. доларів . Через кілька тижнів його перевезли назад до Мексики.

. Через кілька тижнів його перевезли назад до Мексики. Громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад 181 тис. доларів, попри наявність наказу про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили транспортування.

🗣 Нагадаємо

У листопаді 2025 року Дональд Трамп заявив про намір «назавжди» зупинити міграцію з «усіх країн третього світу». Також він зробив різку заяву щодо міграційної політики європейських держав.

Опублікований звіт може стати предметом подальших політичних дискусій у США щодо доцільності та ефективності витрат на депортаційні програми.

👉 Також Сполучені Штати Америки у четвер, 22 січня, офіційно завершили процедуру виходу США з ВООЗ.