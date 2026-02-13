П’ятниця, 13 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Адміністрація Трампа витратила понад $40 млн на депортацію 300 мігрантів

Денис Молотов
Адміністрація Трампа витратила понад $40 млн на депортацію 300 мігрантів
Депортація нелегальних мігрантів зі США / Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на X

Адміністрація президента США Дональда Трампа витратила понад 40 млн доларів на депортацію близько 300 мігрантів до віддалених держав, із якими вони не мали жодного зв’язку. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт демократів Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Згідно з документом, середня вартість однієї такої депортації становила приблизно 133 тис. доларів.

🌍 Найдорожчі напрямки

В окремих випадках витрати були суттєво вищими. Зокрема, для депортацій до Руанди середня сума сягнула близько 1,1 млн доларів на особу. Загалом ця країна прийняла сім депортованих.

Значна частина коштів була перерахована безпосередньо урядам п’яти держав:

  • Екваторіальній Гвінеї;
  • Сальвадору;
  • Палау;
  • Есватіні;
  • Руанді.

Без залучення зовнішніх аудиторів ці країни отримали загалом близько 32 млн доларів.

🧾 Окремі випадки

У звіті наведено конкретні приклади:

  • Громадянина Мексики депортували до Південного Судану за приблизно 91 тис. доларів. Через кілька тижнів його перевезли назад до Мексики.
  • Громадянина Ямайки відправили до Есватіні орієнтовно за понад 181 тис. доларів, попри наявність наказу про його повернення на батьківщину. Згодом США повторно оплатили транспортування.
🗣 Нагадаємо

У листопаді 2025 року Дональд Трамп заявив про намір «назавжди» зупинити міграцію з «усіх країн третього світу». Також він зробив різку заяву щодо міграційної політики європейських держав.

Опублікований звіт може стати предметом подальших політичних дискусій у США щодо доцільності та ефективності витрат на депортаційні програми.

👉 Також Сполучені Штати Америки у четвер, 22 січня, офіційно завершили процедуру виходу США з ВООЗ.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Британія передасть Україні 1000 ракет LMM для ППО

ВАЖЛИВО

Гнилі продукти для військових і мільйонні відкати: майор тилу бригади ДШВ отримав підозру

КОРДОН

В ОП спростували підготовку до оголошення виборів

ВЛАДА

Міжнародні фейки проти української армії та іноземних добровольців стали найпоширенішими у 2025 році

СТОПФЕЙК

500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України

ВАЖЛИВО

ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,2 тис. дронів

ВІЙНА

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

КРИМІНАЛ

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

ВІЙНА

На Львівщині загинули троє малолітніх дітей

КРИМІНАЛ

Фейк: Київ «здійснює примусову мобілізацію серед етнічних угорців, — InfoBRICS»

СТОПФЕЙК

США прагнуть завершити війну в Україні до червня — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фейк Першого каналу: ЗСУ втратили елітний полк через відключення Starlink

СТОПФЕЙК

У Києві без опалення залишаються понад 1400 будинків

ВАЖЛИВО

Україна і Франція розширюють оборонне партнерство

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"