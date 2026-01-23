США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн

Сполучені Штати Америки у четвер, 22 січня, офіційно завершили процедуру виходу США з ВООЗ. Вашингтон повністю припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я та відкликав своїх співробітників з усіх її офісів і штаб-квартири. Про це йдеться у спільній заяві державного секретаря США Марко Рубіо та міністра охорони здоров’я Роберта Кеннеді-молодшого.

☝️ Водночас США не погасили фінансові зобов’язання перед організацією — борг становить 260 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.

Рішення про вихід США з ВООЗ було оформлене після того, як президент Дональд Трамп підписав відповідне розпорядження 20 січня 2025 року — у перший день своєї другої президентської каденції. Американський лідер звинуватив ВООЗ у неправильних діях під час пандемії COVID-19, провалі реформ та надмірній залежності від політичного впливу.

Згідно з резолюцією Конгресу США від 1948 року про приєднання до ВООЗ, для виходу з організації держава повинна за рік повідомити про це рішення та повністю виконати всі фінансові зобов’язання. Попри це, борг США перед ВООЗ залишається непогашеним.

У ВООЗ заявили, що планують обговорити юридичні варіанти врегулювання питання американського боргу на черговому засіданні у травні. Водночас організація не має механізмів примусового виконання таких рішень, зазначає Bloomberg.

📌 Вихід США позбавив ВООЗ її головного донора. У 2022–2023 роках Вашингтон вніс до бюджету організації майже 1,3 мільярда доларів. Втрата цих коштів може поставити під загрозу програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом, Еболою та іншими небезпечними захворюваннями.

Європейський Союз уже закликав Дональда Трампа переглянути рішення щодо виходу США з ВООЗ, а інші держави-члени — збільшити фінансування організації. Наразі до складу ВООЗ входять 193 країни.

Крім того, адміністрація Трампа згортає участь і в інших глобальних ініціативах у сфері охорони здоров’я. Зокрема, Роберт Ф. Кеннеді-молодший скоротив підтримку Глобального альянсу з вакцин, який забезпечує імунізацію в країнах із низьким рівнем доходу.

👉 Нагадаємо, раніше ВООЗ оголосила про скорочення чисельності персоналу та масштабів своєї діяльності через проблеми з фінансуванням, зокрема спричинені виходом США з організації.