П’ятниця, 23 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн

Денис Молотов
США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у 0 млн
Ілюстративне фото з відкритих джерел: ШІ.

Сполучені Штати Америки у четвер, 22 січня, офіційно завершили процедуру виходу США з ВООЗ. Вашингтон повністю припинив фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я та відкликав своїх співробітників з усіх її офісів і штаб-квартири. Про це йдеться у спільній заяві державного секретаря США Марко Рубіо та міністра охорони здоров’я Роберта Кеннеді-молодшого.

☝️ Водночас США не погасили фінансові зобов’язання перед організацією — борг становить 260 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.

Рішення про вихід США з ВООЗ було оформлене після того, як президент Дональд Трамп підписав відповідне розпорядження 20 січня 2025 року — у перший день своєї другої президентської каденції. Американський лідер звинуватив ВООЗ у неправильних діях під час пандемії COVID-19, провалі реформ та надмірній залежності від політичного впливу.

Згідно з резолюцією Конгресу США від 1948 року про приєднання до ВООЗ, для виходу з організації держава повинна за рік повідомити про це рішення та повністю виконати всі фінансові зобов’язання. Попри це, борг США перед ВООЗ залишається непогашеним.

У ВООЗ заявили, що планують обговорити юридичні варіанти врегулювання питання американського боргу на черговому засіданні у травні. Водночас організація не має механізмів примусового виконання таких рішень, зазначає Bloomberg.

📌 Вихід США позбавив ВООЗ її головного донора. У 2022–2023 роках Вашингтон вніс до бюджету організації майже 1,3 мільярда доларів. Втрата цих коштів може поставити під загрозу програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом, Еболою та іншими небезпечними захворюваннями.

Європейський Союз уже закликав Дональда Трампа переглянути рішення щодо виходу США з ВООЗ, а інші держави-члени — збільшити фінансування організації. Наразі до складу ВООЗ входять 193 країни.

Крім того, адміністрація Трампа згортає участь і в інших глобальних ініціативах у сфері охорони здоров’я. Зокрема, Роберт Ф. Кеннеді-молодший скоротив підтримку Глобального альянсу з вакцин, який забезпечує імунізацію в країнах із низьким рівнем доходу.

👉 Нагадаємо, раніше ВООЗ оголосила про скорочення чисельності персоналу та масштабів своєї діяльності через проблеми з фінансуванням, зокрема спричинені виходом США з організації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна розраховує підписати угоду про гарантії безпеки зі США

ПОЛІТИКА

До 9 років ув’язнення засуджено колаборантку з Луганщини

КРИМІНАЛ

У Європі зафіксували рекордне зростання цін на DDR5

ЕКОНОМІКА

Уряд спрямував 2,56 млрд грн на закупівлю мобільної розподіленої генерації

ВАЖЛИВО

Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань – ЗМІ

ПОДІЇ

Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА

ВІЙНА

На Львівщині затримали чоловіка: знімав порно з неповнолітньою

КРИМІНАЛ

Загинув член правління Укренерго Олексій Брехт

СУСПІЛЬСТВО

Гарантії безпеки України вже готовий до підписання – Зеленський

ВАЖЛИВО

У Нобелівському комітеті роз’яснили щодо Премії миру

ПОЛІТИКА

У Києві повністю відновили водопостачання після масованої атаки рф

ВАЖЛИВО

Продаж санкційних активів росіян в Україні прискорять

ВЛАДА

Фейк: У Броварах міська влада вручила вдові загиблого військового похідний котел

СТОПФЕЙК

На фронті 144 бої, Покровський напрямок залишається найгарячішим: Генштаб показав карту

ВІЙНА

Орбан звинуватив Зеленського в образах після заяви у Давосі

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ