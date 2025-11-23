Неділя, 23 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

98 російських ударних БпЛА атакували Україну

Денис Молотов
Денис Молотов
98 російських ударних БпЛА атакували Україну

У ніч проти неділі російські війська здійснили масштабну атаку дронів, запустивши по території України 98 безпілотних апаратів різних типів. Як уточнили Повітряні сили Збройних сил України, більшість ворожих БпЛА вдалося збити або придушити завдяки діям підрозділів ППО та РЕБ.

За повідомленням військових, атака дронів була здійснена одразу з кількох напрямків — російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також з району Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Серед 98 апаратів приблизно 60 становили ударні «Shahed», а також дрони типу «Гербера» та інші модифікації.

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи, розгорнуті в кількох регіонах країни.

98 російських ударних БпЛА атакували Україну За оперативною оцінкою станом на 08:30, силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 69 російських БпЛА, що атакували північні, південні та східні області України.

Водночас офіційно підтверджено влучання 27 ударних безпілотників у 12 різних локаціях. Місця влучань не деталізуються, однак Повітряні сили попереджали, що атака дронів на ранок ще тривала. У повітряному просторі України перебували кілька ворожих БпЛА, і робота ППО продовжувалась.

Раніше повідомлялося, що вночі російські сили атакували Дніпропетровську область «шахедами». Згодом стало відомо, що у Дніпрі кількість постраждалих сягнула 14 осіб, а загалом у регіоні поранення отримали 19 людей.

👉 Також нагадаємо, що Бійці ССО України вперше здійснили збиття ворожого Мі-8 у повітрі за допомогою далекобійного ударного дрона FP-1.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганщина долучилася до вшанування жертв Голодомору

ЛУГАНЩИНА

За добу на фронті зафіксовано 890 бойових зіткнень – Генштаб

ВІЙНА

ООН прокоментувала “мирний план” США

ПОЛІТИКА

Кабмін запускає конкурс до наглядової ради Нафтогазу

ВАЖЛИВО

росія обстріляла Харківщину: четверо загиблих, серед поранених — діти

ВІЙНА

Відбулась розмова з керівництвом ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

Соціальні послуги Луганщини: громади розширюють підтримку населення в умовах війни

ЛУГАНЩИНА

Чернишову обирають запобіжний захід у ВАКС: прокурори вимагають арешту

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 173 бойових зіткнення, ліквідовано 1050 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Дрони рф над Польщею були оснащені вибухівкою

ПОЛІТИКА

Кількість загиблих у Тернополі зросла: знайшли тіло ще однієї жінки

ВАЖЛИВО

Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

КРИМІНАЛ

Вибух в Одесі у приміщенні ТЦК: одна людина загинула

ВАЖЛИВО

Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

ВАЖЛИВО

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ