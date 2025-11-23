98 російських ударних БпЛА атакували Україну

У ніч проти неділі російські війська здійснили масштабну атаку дронів, запустивши по території України 98 безпілотних апаратів різних типів. Як уточнили Повітряні сили Збройних сил України, більшість ворожих БпЛА вдалося збити або придушити завдяки діям підрозділів ППО та РЕБ.

За повідомленням військових, атака дронів була здійснена одразу з кількох напрямків — російських міст Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також з району Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Серед 98 апаратів приблизно 60 становили ударні «Shahed», а також дрони типу «Гербера» та інші модифікації.

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні підрозділи, розрахунки радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи, розгорнуті в кількох регіонах країни.

За оперативною оцінкою станом на 08:30, силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 69 російських БпЛА, що атакували північні, південні та східні області України.

Водночас офіційно підтверджено влучання 27 ударних безпілотників у 12 різних локаціях. Місця влучань не деталізуються, однак Повітряні сили попереджали, що атака дронів на ранок ще тривала. У повітряному просторі України перебували кілька ворожих БпЛА, і робота ППО продовжувалась.

Раніше повідомлялося, що вночі російські сили атакували Дніпропетровську область «шахедами». Згодом стало відомо, що у Дніпрі кількість постраждалих сягнула 14 осіб, а загалом у регіоні поранення отримали 19 людей.

