ССО знищили Мі-8 рф у повітрі далекобійним дроном

Неділя, 23 Листопада, 2025
Денис Молотов
Бійці Сил спеціальних операцій України вперше здійснили збиття ворожого Мі-8 у повітрі за допомогою далекобійного ударного дрона FP-1. Про це пресслужба ССО повідомила в суботу, 22 листопада.

За інформацією підрозділу, операція відбулася над селом Кутейникове, що розташоване у Ростовській області на росії. Саме там український далекобійний дрон FP-1 точним ударом уразив російський гелікоптер, який перебував у польоті.

📢 «Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі “deep strike” дроном ССО!.. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть», — йдеться у дописі ССО.

Операція стала ще одним свідченням того, що українські далекобійні системи здатні виконувати складні завдання далеко за межами лінії фронту.

Раніше, у жовтні, російські сили ППО збили власний гелікоптер Ка-52, коли намагалися відбити атаку українських безпілотників. Тоді інцидент став черговим прикладом хаотичної роботи російських систем протиповітряної оборони.

У вересні українські військові вже мали успішний досвід ураження гелікоптера Мі-8, коли FPV-дрон знищив аналогічну машину на іншій ділянці фронту.

