П’ятниця, 13 Лютого, 2026
500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України

Денис Молотов
500 млн доларів спільної допомоги на зброю для України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Уряд Швеції оголосив про виділення додаткових 100 млн доларів у межах ініціативи PURL на закупівлю американського озброєння для України. Про це повідомив шведський уряд у п’ятницю, 13 лютого.

Це частина спільного пакета допомоги на 500 млн доларів, який реалізується разом із Нідерландами, Норвегією та Великою Британією.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив:

📢 «Протиповітряна оборона та боєприпаси мають вирішальне значення для того, щоб Україна могла захиститися від постійних атак росії. Разом із союзниками та партнерами ми надсилаємо чіткий сигнал про нашу спільну відданість миру та безпеці в Європі».

📊 Загальний обсяг підтримки

Це вже третій внесок Швеції до механізму PURL. З урахуванням нового пакета загальна сума підтримки країни в межах програми становитиме 435 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вперше долучиться до механізму PURL та спрямує понад 200 млн доларів.

За підсумками 2025 року загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув 4,3 млрд доларів. Наповнення ще двох пакетів допомоги триває, заявляв шостий президент України Володимир Зеленський.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що Україна отримує близько 90% ракет для систем протиповітряної оборони саме через механізм PURL.

🛡 Що таке PURL

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) — це спільна програма США та НАТО, започаткована у 2025 році для прискореного постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.

Механізм передбачає:

  • фінансування закупівель за пріоритетним списком потреб України;
  • координацію внесків через спеціальний фонд НАТО;
  • оперативне постачання озброєння безпосередньо зі складів США.

Йдеться, зокрема, про ракети для систем Patriot та HIMARS.

✅ Станом на кінець 2025 року до програми приєдналися 24 країни.

👉 Також нагадаємо, що у Німеччині запрацювали виробничі лінії з випуску безпілотників для потреб Збройних сил України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

