П’ятниця, 13 Лютого, 2026
У Німеччині запустили виробництво українських дронів для ЗСУ

Денис Молотов
Фото: Мюнхен, Німеччина, 13.02.2026

У Німеччині запрацювали виробничі лінії з випуску безпілотників для потреб Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба шостого президента України Володимира Зеленського.

У Мюнхен глава держави разом із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали перше спільне українсько-німецьке підприємство Quantum Frontline Industries GmbH, яке виробляє дрони для ЗСУ. Там відбулась зустріч з керівництвом і працівниками виробництва.

Зеленському продемонстрували виробничі лінії та провели тестування першого ударного безпілотника, виготовленого на цьому підприємстві.

Українські технології та штучний інтелект
Фото: Мюнхен, Німеччина, 13.02.2026

В Офісі президента зазначили, що технології виробництва — українські. Безпілотники оснащені елементами штучного інтелекту та вже довели свою ефективність на фронті.

Керівництво компанії повідомило про потенціал масштабування виробництва. Уже цього року Україна має отримати перші 10 тисяч дронів, виготовлених у Німеччині.

📢 «Quantum Frontline Industries стало першим серійним виробництвом українських безпілотних систем у Європі. Воно реалізується в межах німецько-української урядової співпраці за ініціативою Build with Ukraine та фінансується німецьким спеціальним штабом», – розповіли в ОП.

🤝 Нові оборонні домовленості
Фото: Мюнхен, Німеччина, 13.02.2026

Під час візиту відбулося підписання низки документів:

  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Борис Пісторіус підписали домовленість про інтеграцію українських інструкторів до шкіл і бойових навчальних центрів Сухопутних військ ФРН;
  • укладено три меморандуми про створення спільних підприємств;
  • підписано меморандум про взаєморозуміння між Укроборонпром та SAAB.

Президент подякував федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, уряду ФРН та німецькому суспільству за підтримку України.

📈 Плани на розширення

До кінця року Україна планує відкрити 10 подібних підприємств із виробництва дронів у країнах Європи.

Запуск серійного виробництва українських безпілотників у Німеччині є важливим кроком для масштабування оборонної промисловості та зміцнення військово-технічної співпраці між Києвом і Берліном.

👉 Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув до німецького Мюнхена, де візьме участь у щорічній безпековій конференції.

