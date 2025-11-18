Вівторок, 18 Листопада, 2025
50 українців депортували зі США та повернули до України

Денис Молотов
До України повернулися 50 громадян, яких спецрейсом депортували зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі Суспільному у вівторок, 18 листопада. Повернення відбулося в рамках процедури депортації українців, яку американська сторона реалізує щодо осіб, що порушили імміграційне законодавство.

За словами Демченка, усі депортовані громадяни України в’їхали на територію країни через пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею.

📢 «Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини, через які щодо них було прийнято рішення про примусове видворення», — зазначив речник ДПСУ.

Представник служби пояснив, що кожна з осіб мала документи, що підтверджують українське громадянство, або необхідні документи для повернення на батьківщину. Прикордонники здійснили оформлення перетину кордону відповідно до чинних норм законодавства.

Демченко також повідомив, що українська сторона заздалегідь отримувала інформацію від США про плани депортації транзитом через територію Польщі людей, які не мають американського громадянства, проте є вихідцями з України. Ці дані передавались у межах міжвідомчої комунікації, яка супроводжує процес депортації українців зі США.

Раніше повідомлялося, що американські органи влади планують вислати щонайменше 80 українських громадян, щодо яких вже ухвалені остаточні рішення про видворення. У більшості випадків підставою стали порушення міграційних правил США.

У серпні цього року інформація про депортацію українських мігрантів уже з’являлася у звітах Міграційної та митної служби США. Згідно з офіційними даними, протягом 2024 року зі Сполучених Штатів було вислано 53 українців.

