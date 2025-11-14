П’ятниця, 14 Листопада, 2025
Адміністрація Трампа готується до депортації українців

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до депортації деяких українців, яким винесено остаточні рішення про виселення. Про це повідомляє газета The Washington Post у п’ятницю, 14 листопада.

📢 Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що посольство має інформацію про приблизно 80 громадян України, які отримали остаточні накази про виселення «через порушення законодавства США».

☝️ За словами Стефанішиної:
«Це стандартна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови свого перебування в США, незалежно від їхньої національності».

Логістичні складнощі та процес депортації

  • Американська влада наразі вирішує організаційні питання, пов’язані з виселенням українців, враховуючи відсутність прямих авіарейсів до України.
  • Якщо всі 80 осіб буде депортовано, це стане найвищим показником за останні роки. Для порівняння, у 2024 фінансовому році США вислали лише 53 українців.

📢 «США можуть депортувати скільки завгодно. Ми знайдемо їм гарне застосування», – заявив неназваний радник президента України Володимира Зеленського.

Ризики та міжнародні зобов’язання
  • Є ймовірність, що під загрозою виселення опиняться громадяни з невизначеним статусом, включно з тими вихідцями з території України, хто народився за часів СРСР.
  • Газета The Washington Post поспілкувалася з родичами щонайменше двох таких затриманих, яким повідомили, що їх відправлять назад до України.

⚠️ Згідно з міжнародними договорами:

  • Чиновники не повинні висилати людей до країн, де вони ризикують зазнати переслідувань або тортур.
  • Навіть особи з кримінальним минулим мають право на захист від тортур.
  • Правозахисники стверджують, що адміністрація Трампа порушує ці принципи, плануючи відправку осіб до таких країн, як Південний Судан, а тепер і до України.
Заяви американської влади
  • Представник Міністерства внутрішньої безпеки США наголосив:
    «З міркувань оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні операції з депортації. Кожен затриманий отримує право на судовий розгляд і можливість висловити свої претензії».
Попередні повідомлення
  • Раніше цього року ЗМІ неодноразово повідомляли про плани США депортувати українців.
  • У березні 2025 року Reuters писало, що адміністрація Трампа може скасувати тимчасовий правовий статус для 240 тисяч українців, які втекли від війни з росією. Водночас у Білому домі спростували цю інформацію, наголосивши, що масова депортація не планується.
  • У Сполучених Штатах призупиняли розгляд імміграційних заяв від громадян України та Латинської Америки. Про це повідомляв телеканал CBS News із посиланням на двох американських посадовців.

Нагадаємо: всі громадяни України, яким загрожує депортація, мають право на судовий розгляд та юридичний захист. Посольство України у США слідкує за ситуацією і підтримує контакт із громадянами.

