5 листопада діятимуть графіки відключень електропостачання

У середу, 5 листопада, в окремих регіонах України запровадять обмеження електропостачання для побутових і промислових споживачів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго», оприлюдненому у вівторок, 4 листопада.

📢 «Графіки для побутових споживачів діятимуть з 07:00 до 21:00 обсягом від однієї до двох черг. Для промислових споживачів обмеження застосовуватимуться з 07:00 до 22:00», – зазначили в компанії.

Енергетики попереджають, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. «Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – додали в повідомленні.

Причиною запровадження нових графіків стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти по всій території України. Ці удари призвели до пошкоджень критичної інфраструктури, що вплинуло на стабільність роботи енергосистеми.

☝️ В «Укренерго» закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, особливо в години, коли електропостачання відновлюється за графіком.

📢 «Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу, де обговорювали поточний стан енергосистеми та узгоджували алгоритми реагування на можливі сценарії подальших атак.

Влада та енергетики запевняють, що роблять усе можливе для стабілізації енергопостачання та недопущення тривалих відключень, проте ситуація залишається напруженою через постійні удари з боку росії.