15 дітей із Красноріченської громади побували на оздоровленні у Карпатах і Київщині

На Закарпатті відпочили 15 дітей із Красноріченської громади. Про це у четвер, 18 вересня, поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

За інформацією ОВА, група із 15 дівчат і хлопців перебувала у дитячому таборі «Перлина Донеччини», що розташований у Закарпатській області. Серед них було семеро дітей пільгової категорії. Троє належать до числа дітей-сиріт, ще троє виховуються у багатодітних сім’ях, а одна дитина учасника бойових дій.

На організацію їхнього відпочинку виділили кошти із місцевого бюджету громади. Загальна сума витрат склала 364,990 тисяч гривень, які були спрямовані на придбання путівок. Це дозволило забезпечити дітям не лише якісний відпочинок, але й оздоровлення в умовах гірського клімату Закарпаття.

Крім того, четверо дітей пільгової категорії отримали можливість відпочити завдяки фінансуванню з державного бюджету. Йдеться про дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування. Для них організували поїздку до Міжнародного дитячого центру «Артек», який функціонує на Київщині.

Таким чином, діти з Красноріченської громади цього року мали змогу провести частину літа в оздоровчих таборах на території України. Вони побували як у Карпатському регіоні, так і в одному з найвідоміших дитячих центрів країни, отримавши нові враження та необхідну підтримку для зміцнення здоров’я.

☝️ Луганська обласна військова адміністрація наголошує, що навіть у складних умовах війни місцева та державна влада докладають зусиль, аби забезпечити дітям повноцінний відпочинок і турботу.

👉 Також нагадаємо, що цьогорічні літні канікули для дітей з Коломийчиської громади стали особливими завдяки оздоровчим програмам, організованим за підтримки місцевої влади та державного бюджету.