Середа, 21 Січня, 2026
365 «перемог» Дональда Трампа на рік

Денис Молотов
365 «перемог» Дональда Трампа на рік
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив про свої “365 досягнень і перемог” за перший рік перебування на посаді. Відповідний документ він представив під час брифінгу у Білому домі, про що повідомляється на офіційному сайті адміністрації президента США.

📢 За словами Трампа, одним із ключових результатів його політики стала масштабна боротьба з нелегальною міграцією. Він заявив, що за рік зі Сполучених Штатів було видворено понад 2,6 мільйона іноземців-нелегалів шляхом депортацій та добровільних самостійних виїздів.

Також, за твердженням глави Білого дому, за цей період було здійснено понад 650 тисяч арештів, затримань і депортацій нелегальних мігрантів. Серед них — іноземці, яких Трамп назвав вбивцями, ґвалтівниками, членами банд та рецидивістами. Окремо він зазначив, що понад 400 тисяч осіб були депортовані як обвинувачені у злочинах або вже засуджені.

У зовнішньополітичному блоці Трамп заявив, що “завершив війну” між Ізраїлем та ХАМАС, запровадивши режим припинення вогню, забезпечивши звільнення заручників і представивши, за його словами, історичний план миру для сектору Гази, який має гарантувати безпеку та процвітання регіону.

☝️ До переліку конфліктів, які він вважає “зупиненими”, Трамп також відніс протистояння між Індією та Пакистаном, Камбоджею та Таїландом, Конго і Руандою, а також сербсько-косовський конфлікт.

Окремо президент США заявив, що його адміністрація “створила механізм для припинення війни між Україною та росією”, нібито встановивши обов’язкові до виконання критерії припинення вогню та стимули для подальшого відновлення.

Крім того, Трамп повідомив про відновлення політики максимального тиску на Іран, заявивши, що США “знищили ядерний потенціал” цієї країни шляхом скоординованих військових дій, посилення санкцій та розвідувальних операцій.

☝️ Нагадаємо, Дональд Трамп також зізнався, що США володіють секретною зброєю, про яку, за його словами, “не знає решта світу”. І, саме тому, вона має залишатися під грифом найвищої таємності.

👉 Також раніше Дональд Трамп заявив, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН).

