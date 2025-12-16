Засідання формату «Рамштайн»: рекордний обсяг зброї

Україна у поточному році отримала рекордні обсяги військової допомоги від міжнародних партнерів, однак цього недостатньо для покриття всіх оборонних потреб. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося у вівторок, 16 грудня.

За словами міністра, 2025 рік уже став рекордним за обсягами залученої оборонної підтримки. За умови повного виконання взятих партнерами зобов’язань загальна сума допомоги може сягнути 45 млрд доларів, що є найбільшим показником з початку повномасштабної війни росії проти України.

📢 «Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить 120 млрд доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів», – написав Шмигаль.

Він поінформував учасників засідання про ключові пріоритети української сторони. Насамперед йдеться про стабільне та прогнозоване фінансування оборони. З цією метою міністр звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку оборонних потреб України.

Окремо Шмигаль наголосив на критичній важливості посилення протиповітряної оборони, адже росія продовжує систематичний повітряний терор, а Україна потребує додаткових спроможностей для захисту цивільного населення.

Серед інших пріоритетів він назвав підтримку українського виробництва безпілотників та інших видів озброєння, які довели свою ефективність на полі бою. А також безперебійне постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Крім того, міністр акцентував увагу на важливості подальшого фінансування механізму PURL, який є ключовим елементом оборонної співпраці між Європою та США. За його словами, загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів.

📢 «Під креслив, що Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України», – резюмував Шмигаль.

☝️ Нагадаємо, за три роки повномасштабної війни Україна витратила на оборону близько 320 млрд доларів. З цієї суми Сполучені Штати надали озброєння на 67 млрд доларів, про що раніше заявляв шостий президент України Володимир Зеленський.

Також відомо, що президент США Дональд Трамп заявляв, нібито Європа витратила на підтримку України значно менше, попри географічну близькість. Водночас фактичні дані свідчать про протилежне.

👉 Раніше стало відомо, що українські військові за допомогою ударних безпілотників уразили позиції російських РСЗВ «Ураган» на тимчасово окупованих територіях Донецької області.