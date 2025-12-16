ССО уразили позиції РСЗВ та скупчення особового складу рф

Українські військові за допомогою ударних безпілотників уразили позиції російських РСЗВ «Ураган» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у вівторок, 16 грудня.

Зазначено, що удари у населеному пункті Благодатне наносилися дронами FP-2. Крім того, було знищено місце розташування екіпажів РСЗВ «Ураган».

Також у районі Покровська уражено місце накопичення особового складу противника.

📢 «Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», — додали військові.