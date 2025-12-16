ССО уразили позиції РСЗВ та скупчення особового складу рф

Українські військові за допомогою ударних безпілотників уразили позиції російських РСЗВ «Ураган» на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ у вівторок, 16 грудня.
Зазначено, що удари у населеному пункті Благодатне наносилися дронами FP-2. Крім того, було знищено місце розташування екіпажів РСЗВ «Ураган».
Також у районі Покровська уражено місце накопичення особового складу противника.
📢 «Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», — додали військові.
- Нагадаємо, минулого тижня ССО і повстанці уразили два судна рф на Каспії — Композитор Рахманінов та Аскар-Сариджа, які росіяни використовують у військових цілях.
- Раніше бійці ССО завдали ударів по логістиці російських військ на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Було знищено склади з безпілотниками та паливом.
- У ніч на 28 листопада спецпризначенці ССО здійснили удар по району зберігання та запуску ударних дронів типу «шахед» поблизу мису Чауда в Криму.