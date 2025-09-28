Неділя, 28 Вересня, 2025
25 дітей зі Станично-Луганської громади отримали літній відпочинок

Денис Молотов
Денис Молотов
25 дітей зі Станично-Луганської громади отримали літній відпочинок

У 2025 році Станично-Луганська селищна військова адміністрація (СВА) реалізувала програму підтримки дітей пільгових категорій, забезпечивши їх літнім оздоровленням та відпочинком. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), цього року послугами оздоровлення скористалися 25 дітей.

З місцевого бюджету було профінансовано відпочинок 16 дітей, які вирушили до ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс». Ще четверо дітей отримали путівки за рахунок коштів державного бюджету та відпочивали в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Окрім цього, троє дітей змогли провести літо за кордоном завдяки підтримці благодійних організацій. Ще двоє отримали можливість відпочинку за рахунок інших залучених джерел фінансування. У такий спосіб адміністрація поєднала різні ресурси для того, щоб надати дітям максимально широкий доступ до відпочинку та оздоровлення.

✅ Загалом на закупівлю путівок із місцевого бюджету у 2025 році було виділено 296,940 тис. грн.

Станично-Луганська селищна військова адміністрація продемонструвала ефективну роботу у сфері соціальної підтримки та реалізації програм із літнього оздоровлення дітей. Ці зусилля дозволили охопити різні категорії та забезпечити належні умови для відпочинку і відновлення підростаючого покоління.

☝️ Також нагадаємо, що діти з Білолуцької громади цього року мали можливість пройти оздоровлення як в Україні, так і за межами країни.

