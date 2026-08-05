23 серпня в Україні відбудеться 16-годинний культурний марафон «Від Ранньої Зорі»

У День Державного Прапора України, 23 серпня, в Україні пройде масштабний поетично-музичний марафон «Від Ранньої Зорі», який протягом 16 годин об’єднає понад 200 митців, музикантів, поетів, істориків, підприємців і громадських діячів з усієї країни.

Трансляція розпочнеться о 05:27 — разом зі сходом сонця у символічному селі Рання Зоря — і триватиме до вечора. За цей час глядачам представлять творчі виступи, історичні сюжети, авторські проєкти та розповіді про людей, які своєю працею, культурною діяльністю й громадськими ініціативами формують сучасну Україну.

Як повідомляють організатори, марафон реалізується у співпраці з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. До проєкту вже долучилися культурні установи з різних регіонів країни. Зокрема, Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги повідомив про участь у тематичному блоці «Культурні ландшафти України», який представить культурні проєкти з різних історичних земель держави.

Концепція марафону побудована навколо ідеї, що культура є невіддільною частиною розвитку суспільства, освіти, підприємництва та історичної пам’яті. Протягом ефіру глядачі здійснять своєрідну подорож 14 історичними землями України, кожна з яких стане окремою сторінкою великої розповіді про країну, її традиції, людей і сучасні ініціативи.

Особливе місце у програмі відведено історіям людей із тимчасово окупованих територій України. Через особисті свідчення, мистецькі проєкти та культурні ініціативи автори прагнуть зберегти пам’ять про українські регіони, які нині перебувають під російською окупацією, а також підтримати зв’язок між людьми, незалежно від того, де вони зараз живуть.

Окремим тематичним напрямом стане блок «Творимо країну ділом», присвячений українському підприємництву. У його межах представлять історії бізнесів та ініціатив, які навіть в умовах повномасштабної війни продовжують працювати, створювати робочі місця, підтримувати громади та інвестувати у розвиток країни.

За задумом організаторів, культурний марафон має стати не лише мистецькою подією до Дня Державного Прапора України, а й майданчиком, що продемонструє різноманіття української культури, силу регіональних традицій та внесок людей різних професій у розвиток держави.

Стежити за новинами проєкту, програмою марафону та анонсами учасників можна на офіційній сторінці марафону в Instagram. Також організатори обіцяють поступово оприлюднювати деталі ефіру та перелік учасників напередодні події.