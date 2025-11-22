Субота, 22 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

Щороку українці у четверту суботу листопада віддають шану жертвам Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2025 році День пам’яті припадає на 22 листопада, про що повідомляє Український інститут національної пам’яті.

📌 Кожного громадянина закликають приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам’ять мільйонів людей, які загинули внаслідок Голодомору та інших масових голодів. Церемонія традиційно розпочнеться о 16:00. Цьогорічна кампанія проходитиме під девізом: «Де б ти не був, запали Свічку пам’яті».

📢 «Завітайте цього дня до пам’ятних місць жертв Голодомору у вашому населеному пункті. Ми також просимо, з настанням темряви, запалити свічки пам’яті на підвіконнях – у будинках та офісах. Кожен вогник у вікні це свідчення того, що ми, живі, пам’ятаємо загиблих, це вираження нашої скорботи та надії на майбутнє», – зазначили у відомстві.

☝️ Наголошується, що у 1932–1933 роках тоталітарний комуністичний режим скоїв акт геноциду проти українського народу. Україна втратила мільйони життів унаслідок Голодомору-геноциду, а також під час масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років. У 2006 році Голодомор був офіційно визнаний геноцидом українського народу законом України.

☝️ Нагадаємо, що 25 листопада 2024 року Україна отримала унікальну колекцію мистецьких творів, присвячених темі Голодомору. Про передачу колекції та її значення для національної пам’яті повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

👉 Також відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Суми залишилися без водопостачання – МВА

ПОДІЇ

Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

ВАЖЛИВО

ЄС з початку вторгнення сплатив рф більше, ніж допоміг Україні

ПОЛІТИКА

112 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

50 українців депортували зі США та повернули до України

ВАЖЛИВО

TSMC розширює присутність в Європі та побудує фабрики

ТЕХНОЛОГІЇ

Аудит Енергоатома: уряд оголосив старт масштабної перевірки

ВАЖЛИВО

Атака рф на Тернопіль 19 листопада: за попередніми даними, в багатоповерхівку влучила ракета Х-101 – Ігнат

ПОДІЇ

Місія МВФ прибула до України: старт дискусій щодо нового фінансування

ВАЖЛИВО

З нуля до бізнесу: як переселенці проходять курс, що дає шанс на нове життя

ОСВІТА

Європа та Україна перепишуть «мирний план» США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

250 бойових зіткнень за добу: ЗСУ зупинили 66 штурмів на Покровському напрямку

ВІЙНА

Рязанський НПЗ повністю зупинився після удару українських БпЛА

ВІЙНА

Кабмін запускає конкурс до наглядової ради Нафтогазу

ВАЖЛИВО

У НБУ відреагували на “нову банкноту 5000 гривень”

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ