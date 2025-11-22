22 листопада – День пам’яті жертв Голодомору в Україні

Щороку українці у четверту суботу листопада віддають шану жертвам Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. У 2025 році День пам’яті припадає на 22 листопада, про що повідомляє Український інститут національної пам’яті.

📌 Кожного громадянина закликають приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам’ять мільйонів людей, які загинули внаслідок Голодомору та інших масових голодів. Церемонія традиційно розпочнеться о 16:00. Цьогорічна кампанія проходитиме під девізом: «Де б ти не був, запали Свічку пам’яті».

📢 «Завітайте цього дня до пам’ятних місць жертв Голодомору у вашому населеному пункті. Ми також просимо, з настанням темряви, запалити свічки пам’яті на підвіконнях – у будинках та офісах. Кожен вогник у вікні це свідчення того, що ми, живі, пам’ятаємо загиблих, це вираження нашої скорботи та надії на майбутнє», – зазначили у відомстві.

☝️ Наголошується, що у 1932–1933 роках тоталітарний комуністичний режим скоїв акт геноциду проти українського народу. Україна втратила мільйони життів унаслідок Голодомору-геноциду, а також під час масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років. У 2006 році Голодомор був офіційно визнаний геноцидом українського народу законом України.

☝️ Нагадаємо, що 25 листопада 2024 року Україна отримала унікальну колекцію мистецьких творів, присвячених темі Голодомору. Про передачу колекції та її значення для національної пам’яті повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

👉 Також відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.