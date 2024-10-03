ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Щойно резолюція “Вшанування 90-х роковин Голодомору – Україна знову стоїть перед загрозою геноциду” була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів “за”!», – написала Кравчук.

Вона пояснила, що документ визнає відповідальність колишнього керівництва СРСР за впровадження політики, яка призвела до масового голоду в Україні. Така політика мала на меті знищити будь-який український опір тоталітарному комуністичному режиму, підкорити українців та ліквідувати їхні прагнення до незалежності.

📢 «Асамблея також визначає, що систематичне знищення спочатку політичних і культурних лідерів, які були культурною основою української нації, а потім мільйонів звичайних українців, було свідомо задумане як геноцид», – додала Євгенія Кравчук.

👉 Нагадаємо, що у вересні цього року парламент Швейцарії також визнав Голодомор геноцидом українців. Було покладено відповідальність за ці події на радянський режим на чолі з Йосипом Сталіним.

📌 Також раніше було повідомлено, що у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі загарбники демонтували пам’ятник Жертвам Голодомору. Цей пам’ятник знаходився неподалік від Драматичного театру.