ЄС вже остаточно схвалив заборону імпорту російського газу

Країни Європейського Союзу у понеділок, 26 січня, остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Європейської ради.

Рішення було ухвалене під час засідання в Брюсселі. Проти проголосували Угорщина та Словаччина, однак закон підтримала кваліфікована більшість — 72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення Євросоюзу.

☝️ Відповідно до затвердженого регламенту, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ) на територію ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності закону. Для чинних контрактів держав-членів передбачений перехідний період.

Згідно з планом:

Євросоюз повністю припинить імпорт російського СПГ до кінця 2026 року ;

; постачання трубопровідного газу з рф мають бути зупинені до 30 вересня 2027 року.

Водночас країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року, якщо вони стикаються з труднощами щодо заповнення газових сховищ напередодні зимового опалювального сезону.

Також у межах нового регламенту в ЄС посилять контроль за походженням газу — перед наданням дозволу на імпорт перевірятиметься країна видобутку енергоресурсу.

📌 За порушення правил передбачені штрафні санкції як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан розширює експорт газу до Європи: компанія SOCAR оголосила про початок постачань до Німеччини та Австрії.

Крім того, за останні два тижні ціни на газ у Європі зросли найшвидшими темпами з жовтня 2023 року — вартість перевищила 500 доларів за 1000 кубометрів.

👉 Також нагадаємо, що Рада Євросоюзу схвалила пропозицію Єврокомісії про повну заборону імпорту російського газу. Включно з постачаннями скрапленого природного газу (СПГ).