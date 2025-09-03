«1325 зміцнює країну»: у громадах Луганщини розпочали інформаційну кампанію

У громадах Луганщини стартувала масштабна комунікаційна кампанія під назвою «1325 зміцнює країну». Про її початок повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у середу, 3 вересня, наголосивши на важливості проєкту для відновлення, безпеки та розвитку регіонів у контексті війни.

Ініціативу «1325 зміцнює країну» презентувала експертка проєкту Олена Ніжельська. Вона нагадала, що кампанія безпосередньо пов’язана з порядком денним Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» та має на меті зробити видимим внесок жінок у суспільне життя.

Заступниця голови Луганської ОВА Катерина Безгинська привітала учасників заходу та підкреслила:

📢 «Резолюція 1325 нагадує нам: без активної участі жінок у рішеннях, що стосуються нашої безпеки та життя людей, неможливо знаходити справедливі й ефективні відповіді на виклики, які стоять перед суспільством. Кампанія “1325 зміцнює країну” покликана зробити цей внесок видимим».

У рамках презентації Олена Ніжельська озвучила головні меседжі кампанії:

«1325 – це про безпеку всієї держави»;

«Підтримка жінок у війську зміцнює країну»;

«Доступна для всіх соціальна інфраструктура зміцнює країну»;

«Економічна активність жінок зміцнює країну»;

«Справедливі репарації постраждалим зміцнюють країну».

Організатори наголосили, що заходи ґрунтуватимуться на трьох ключових принципах:

✅ Рівний доступ чоловіків і жінок до ухвалення рішень у сфері безпеки.

✅ Захист цивільного населення та постраждалих від війни.

✅ Інклюзивна відбудова, яка враховує потреби всіх груп населення.

☝️ Окремим напрямом інформаційної кампанії стане боротьба зі стереотипами. Зокрема, планується спростовувати поширені міфи про резолюцію 1325, серед яких — хибне уявлення, що документ стосується лише жінок, що безпека у воєнний час обмежується лише фізичним захистом, або що присутність жінок у війську є винятком, а не нормою.

Координатор напрямку Сергій П’ятниця зазначив, що першочергово кампанія буде зосереджена на підвищенні обізнаності лідерів регіонального рівня. Він наголосив на важливості того, щоб місцеві керівники мали чітке розуміння змісту й завдань резолюції ООН.

Підсумовуючи захід, Катерина Безгинська подякувала Українському Жіночому Фонду, урядам Великої Британії, Нідерландів і Канади, а також регіональній коаліції «Луганщина. Жінки. Мир. Безпека» за підтримку:

📢 «Для нас це партнерство є гарантією того, що у фокусі залишаються не лише плани й документи, а люди, їхня безпека, рівність і право бути почутими, навіть у найважчі часи».

Кампанія «1325 зміцнює країну» покликана не лише популяризувати цінності рівності та безпеки, а й забезпечити більш глибоке розуміння ролі жінок у відбудові та захисті держави.

