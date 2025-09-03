Луганська ОВА та громадськість обговорили соціальний захист ВПО і створення безбар’єрного простору

Питання взаємодії органів влади з громадськістю у сфері вирішення проблем соціального захисту ВПО та вразливих верств населення Луганщини, а також реалізації положень Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні розглянула заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська. Участь у розмові взяв і голова громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» Микола Надулічний. Про це повідомила Луганська ОВА в середу, 3 вересня.

📢 «Обласна влада готова допомагати організаційно, сприяти діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері полегшення та покращення становища переселенців з Луганщини, яких налічується на сьогодні понад 200 тисяч, у тому числі з інвалідністю», – зазначила Катерина Безгинська.

Під час зустрічі сторони розглянули широкий спектр тем. Серед них:

аналіз кількості та категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганської області;

зміни у процедурі нарахування та виплати органами Пенсійного фонду України соціальних виплат;

реалізацію програм різних рівнів щодо працевлаштування;

забезпечення житлом осіб з інвалідністю з-поміж ВПО.

Обговорювалася також роль волонтерських рухів і громадських ініціатив у підтримці ВПО та співпраця місцевих органів влади з громадянським суспільством.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, серед переселенців перебуває понад 17 тисяч осіб з інвалідністю. Це становить значну частку у загальній кількості ВПО та потребує окремих рішень на рівні програм підтримки.

У свою чергу, Микола Надулічний заявив про готовність особисто долучитися до роботи над новою стратегією розвитку Луганської області. Його участь у робочій групі, за його словами, дозволить визначити ключові пріоритети у сфері безбар’єрності та захисту прав переселенців. Він також наголосив на важливості створення демографічно-соціального аналітичного портрета регіону з урахуванням усіх категорій населення.

Окремо було приділено увагу найбільш уразливим групам, серед яких: багатодітні родини, люди похилого віку, особи з інвалідністю та одинокі матері. Такі категорії, за оцінками учасників зустрічі, потребують системної підтримки та посиленої уваги з боку як держави, так і міжнародних партнерів.

Катерина Безгинська доручила головам райдержадміністрацій провести актуалізацію даних щодо багатодітних сімей, які залишили Луганщину та нині проживають в інших регіонах країни. Таке завдання визначене як першочергове.

☝️ За словами Миколи Надулічного, зібрані та систематизовані базові дані можуть стати основою для відстоювання інтересів громад Луганщини. Це дозволить ефективніше залучати міжнародні благодійні організації до спільних проєктів, зокрема з будівництва житла для ВПО.

Зустріч підтвердила спільне бачення влади та громадських організацій щодо посилення соціального захисту ВПО, а також важливість системного підходу до створення безбар’єрного простору на рівні області.

👉 Нагадаємо, що житлове забезпечення ВПО, працевлаштування та соціальний захист залишаються головними напрямами, за якими громади та обласна влада Луганщини посилюватимуть роботу. Ці питання обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при Луганській облдержадміністрації,