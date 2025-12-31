Середа, 31 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Звільнено керівника Нацкомісії з цінних паперів

Денис Молотов
Звільнено керівника Нацкомісії з цінних паперів
Руслан Магомедов: екс-голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Шостий президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідний указ було оприлюднено на офіційному сайті глави держави у середу, 31 грудня.

Згідно з документом, Магомедова звільнено з посади без зазначення причин такого рішення. Інших кадрових або процедурних пояснень в указі не наведено.

Звільнено керівника Нацкомісії з цінних паперів 01

ℹ️ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є ключовим регулятором фінансового сектору України. Вона відповідає за функціонування фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів, а також за захист прав інвесторів і учасників ринку.

Руслан Магомедов очолив НКЦПФР 23 лютого 2021 року. До призначення він був позаштатним радником керівника Офісу президента (ОП), а також працював директором інвестиційної компанії Astrum Capital. Під час його каденції комісія діяла в умовах повномасштабної війни, адаптуючи регулювання фінансового ринку до надзвичайної ситуації, воєнних ризиків і санкційної політики щодо російської федерації.

☝️ Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу президента України.

👉 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України

ВАЖЛИВО

кремль буде змушений піти на компроміс щодо своїх вимог, які суперечать мирному плану – ISW

ПОДІЇ

Google забирає та вивозить свої сервери з росії

ТЕХНОЛОГІЇ

Зустріч Зеленського з Трампом перенесли

ВАЖЛИВО

Трамп: путін «дуже серйозно» налаштований щодо миру

ВАЖЛИВО

Уряд Італії схвалив постанову про продовження допомоги Україні

ВАЖЛИВО

Зеленський допустив візит Трампа в Україну заради мирної угоди

ПОЛІТИКА

Дрон рф вдарив по автомобілю з хлібом на Чернігівщині, є поранений

ВІЙНА

Чоловік протидіяв співробітникам ТЦК у Дніпрі: відбулась стрілянина

СУСПІЛЬСТВО

Ми не можемо просто вийти з наших територій” – Зеленський про “мирні переговори

ПОДІЇ

Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти

ВІЙНА

росія атакувала цивільні судна в Чорному морі — ВМС України

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 136 бойових зіткнень, ворог здійснив 3202 ударів дронами-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

путін наказав продовжувати війну проти України

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ