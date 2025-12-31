Звільнено керівника Нацкомісії з цінних паперів

Шостий президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідний указ було оприлюднено на офіційному сайті глави держави у середу, 31 грудня.

Згідно з документом, Магомедова звільнено з посади без зазначення причин такого рішення. Інших кадрових або процедурних пояснень в указі не наведено.

ℹ️ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є ключовим регулятором фінансового сектору України. Вона відповідає за функціонування фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів, а також за захист прав інвесторів і учасників ринку.

Руслан Магомедов очолив НКЦПФР 23 лютого 2021 року. До призначення він був позаштатним радником керівника Офісу президента (ОП), а також працював директором інвестиційної компанії Astrum Capital. Під час його каденції комісія діяла в умовах повномасштабної війни, адаптуючи регулювання фінансового ринку до надзвичайної ситуації, воєнних ризиків і санкційної політики щодо російської федерації.

☝️ Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу президента України.

👉 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський звільнив із займаної посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.