ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратові

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили удар по Саратовському нафтопереробному заводу (НПЗ). У Генеральному штабі підтвердили, що на місці об’єкта було зафіксовано потужні вибухи та пожежу.

📢 «Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область рф). В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються», – повідомили у Генштабі.

За офіційними даними, підприємство у Саратові на росії випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких бензин, дизельне пальне, мазут, бітумні суміші, вакуумний газойль і технічна сірка. Минулого року завод переробив близько 4,8 млн тонн сировини. Об’єкт задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

👇 Це не перший випадок, коли українські війська атакують подібні підприємства.