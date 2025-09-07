Неділя, 7 Вересня, 2025
Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Сили оборони України у ніч на 7 вересня завдали ударів по низці стратегічних об’єктів на території росії, що мають важливе значення для постачання пального та боєприпасів її армії. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу.

У межах зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення його логістики постачання пального і боєприпасів до військових частин, підрозділи ракетних військ, артилерії та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) 8-Н біля населеного пункту Найтоповичі Брянської області на росії.

Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф ☝️ ЛВДС 8-Н входить до комплексу магістрального нафтопроводу «Стальной конь», який має потужність перекачування 10,5 млн тонн нафтопродуктів. Цей об’єкт забезпечує транспортування пального для російської окупаційної армії та має для ворога стратегічне значення. Зафіксовані численні влучання, що спричинили пожежу в районі насосної станції та резервуарного парку.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження потужностей Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Підприємство щороку переробляє понад 6,4 млн тонн нафти та забезпечує паливом збройні сили рф.

📢 «Фіксувалися вибухи та пожежа в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються», — заявили у Генштабі.

Крім цього, підтверджено влучання по місцях дислокації особового складу та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових у Курській області. Інформація про наслідки ударів наразі уточнюється.

  • Раніше, 1 вересня, також повідомлялося про атаку на Ільський НПЗ. Також цієї ночі вибухи пролунали поблизу нафтоперекачувальної станції в Унєчі, що є ключовим вузлом нафтопроводу «Дружба».
  • 28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) «Роснафти», розташований у Самарській області на росії, повністю зупинив роботу після масштабної атаки безпілотників.
