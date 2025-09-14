Неділя, 14 Вересня, 2025
Дрони пробили оборону рф на 800 км: удар по Киришському НПЗ

У ніч на 14 вересня безпілотники здійснили атаку на Киришський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області на росії. Унаслідок влучання на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ.

ℹ️ Киришський НПЗ — один із десяти найбільших на росії, його річна потужність перевищує 20 млн тонн нафти. Підприємство є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей і забезпечує близько 80 видів пального, у тому числі для армії рф.

📹 Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+ оприлюднили відео вибуху та пожежі. За їхніми даними, удар припав по установці ЕЛОУ АВТ-6 — ключовій для первинної перегонки нафти.

Це вже не перша масштабна атака на російські нафтопереробні заводи останніми днями. Так, 12 вересня сили ГУР України завдали удару по НПЗ Башнефть-Новойл у Башкортостані, де серйозно пошкоджено вакуумну колону первинної переробки.

🔥 У ту ж ніч відбулася одна з найбільших атак на території рф від початку повномасштабного вторгнення: удари прийшлися по нафтобазі Лукойл біля Смоленська, найбільшому нафтоналивному порту Приморськ, а також по складу ворожих дронів на окупованій Луганщині. Вибухи також зафіксували поблизу москви, Санкт-Петербурга та у Ростовській області.

☝️ Також нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у ніч на 7 вересня здійснили удар по НПС Второво, розташованій у Володимирській області на росії.

