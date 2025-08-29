ЗСУ відбили масовану атаку дронами Shahed у ніч на 29 серпня

У ніч проти 29 серпня російські війська знову вдалися до масштабної повітряної атаки на Україну. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram, противник використав одразу 68 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори різних моделей.

Станом на 8:00 ранку українська протиповітряна оборона відзвітувала про успішне знищення і придушення 46 ворожих цілей. Йдеться як про безпосередньо ударні дрони «Shahed», так і про дрони-імітатори, які росія застосовує для перевантаження українських систем ППО. Найактивніші бої у повітрі цієї ночі розгорнулися на півночі та сході країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 22 безпілотників у дев’яти різних локаціях. Найбільше постраждали Донецька та Дніпропетровська області. Інформація щодо наслідків цих ударів та можливих руйнувань уточнюється.

До відбиття повітряного нападу було залучено широкий спектр сил оборони:

авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи (МВГ), фахівці радіоелектронної боротьби (РЕБ) та оператори безпілотних систем. Завдяки злагодженій роботі вдалося значно знизити ефективність ворожого удару та зберегти життя багатьох українців.

Ця атака стала продовженням рекордного обстрілу, який відбувся напередодні. У ніч на 28 серпня російська армія запустила по Україні 629 дронів і ракет. За даними Генштабу, українські підрозділи ППО та РЕБ тоді збили або придушили 589 повітряних цілей, серед яких 563 БпЛА та 26 ракет. Попри це, було зафіксовано прямі влучання у 13 локаціях та падіння уламків на 26 територіях.

росія не зменшує інтенсивності застосування дронів-камікадзе «Shahed», намагаючись виснажити українські сили ППО та завдати ударів по критичній інфраструктурі й житлових районах.

☝️ Також нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши шість безпілотників. Метою удару став один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.