П’ятниця, 29 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ відбили масовану атаку дронами Shahed у ніч на 29 серпня

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ відбили масовану атаку дронами Shahed у ніч на 29 серпня

У ніч проти 29 серпня російські війська знову вдалися до масштабної повітряної атаки на Україну. Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram, противник використав одразу 68 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори різних моделей.

Станом на 8:00 ранку українська протиповітряна оборона відзвітувала про успішне знищення і придушення 46 ворожих цілей. Йдеться як про безпосередньо ударні дрони «Shahed», так і про дрони-імітатори, які росія застосовує для перевантаження українських систем ППО. Найактивніші бої у повітрі цієї ночі розгорнулися на півночі та сході країни.

Попри високу ефективність ППО, зафіксовано влучання 22 безпілотників у дев’яти різних локаціях. Найбільше постраждали Донецька та Дніпропетровська області. Інформація щодо наслідків цих ударів та можливих руйнувань уточнюється.

До відбиття повітряного нападу було залучено широкий спектр сил оборони:

ЗСУ відбили масовану атаку дронами Shahed у ніч на 29 серпня авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи (МВГ), фахівці радіоелектронної боротьби (РЕБ) та оператори безпілотних систем. Завдяки злагодженій роботі вдалося значно знизити ефективність ворожого удару та зберегти життя багатьох українців.

Ця атака стала продовженням рекордного обстрілу, який відбувся напередодні. У ніч на 28 серпня російська армія запустила по Україні 629 дронів і ракет. За даними Генштабу, українські підрозділи ППО та РЕБ тоді збили або придушили 589 повітряних цілей, серед яких 563 БпЛА та 26 ракет. Попри це, було зафіксовано прямі влучання у 13 локаціях та падіння уламків на 26 територіях.

росія не зменшує інтенсивності застосування дронів-камікадзе «Shahed», намагаючись виснажити українські сили ППО та завдати ударів по критичній інфраструктурі й житлових районах.

☝️ Також нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши шість безпілотників. Метою удару став один із медичних закладів у Дніпровському районі міста.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках

ПОДІЇ

Канада передасть Україні озброєння на $700 млн вже у вересні – прем’єр Марк Карні

ВАЖЛИВО

Вартість яблук в Україні удвічі перевищує рівень минулого року

ЕКОНОМІКА

У Києві очікують візит спецпредставника США Кіта Келлога

ВАЖЛИВО

Українські дрони паралізували роботу НПЗ, у росії паливний колапс – АР

ВІЙНА

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

ПОДІЇ

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

Обстріл Куп’янська: загинула літня жінка, двоє постраждалих

ВІЙНА

На Покровський та Лиманський напрямки сьогодні припало дві третини боїв – Генштаб

ВІЙНА

До половини боїв – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Покровському та Лиманському напрямку половина усіх боїв сьогодні – Генштаб

ВІЙНА

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

США можуть ввести санкції проти ЄС через закон про цифрові послуги

ПОЛІТИКА

Як громади Сіверськодонецького району підтримують військових, ветеранів і родини загиблих

ЛУГАНЩИНА

Громади Сіверськодонецького району спрямували понад 367 млн грн на підтримку ЗСУ

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"